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08 Sep 2026
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WWE

Alexa Bliss i mohon se po tërhiqet pas veshjes së SNME

· 1 min lexim

Alexa Bliss e hodhi menjëherë poshtë pretendimin se po afrohet tërheqja e saj nga WWE, pas komenteve lidhur me veshjen që mbajti gjatë pjesëmarrjes në Sunday Night’s Main Event. Kur një fans sugjeroi se kostumi tregonte për fundin e karrierës së saj, Bliss u përgjigj duke thënë se dëshiron ta përdorë sa më shpesh veshjen e mëparshme.

Siç raporton Bleacher Report, Bliss ishte pjesë e një ndeshjeje tag team me gjashtë gra, bashkë me Charlotte Flair dhe Tatum Paxley, kundër Jade Cargill, Michin dhe B-Fab; ekipi i saj u mposht pas një përballjeje të ashpër.

Bliss është e lidhur me WWE që nga viti 2013 dhe, sipas deklaratave të saj, nuk duket e prirur të largohet së shpejti nga ringu. Ajo dhe partneret e saj do të përpiqen të riafirmohen në rivalitetin e vazhdueshëm me Cargill, Michin dhe B-Fab.

Sipas Bleacher Report, reagimi i saj kishte për qëllim të qetësonte shqetësimet e fansave dhe të theksonte se fokusimi i saj mbetet te performanca dhe zgjedhjet e veshjeve.

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