WWE: Lirimet në roster, oferta për ulje pagash të New Day dhe formimi i grupit 946 nga Royce Keys
WWE liroi javën e fundit dhjetë luftëtarë, ndër të cilët emri që surprizoi më shumë ishte Wendy Choo. Sipas Bryan Alvarez nga Wrestling Observer, kolegët në Qendrën e Performancës u habitën nga vendimi për ta liruar atë. Choo, e cila debutoi në NXT në 2018, fitoi titullin Evolve Women’s Championship këtë vit dhe e mbajti rreth 70 ditë para se ta humbiste ndaj Nikkita Lyons. Ajo gjithashtu ka dhënë kontribut duke punuar si trajner-lojtar në programin WWE LFG, ku nisi dhe udhëzoi talente më të reja që aspironin një kontratë zhvilluese.
Sipas Bleacher Report, pretendimet fillestare se Kofi Kingston dhe Austin Creed u kërkua të pranonin një ulje page prej 75% duket të jenë ekzagjeruar. Conrad Thompson kishte raportuar në podcastin Grilling JR për një kërkesë të tillë, por Alvarez dhe burime të tjera argumentuan se shifra reale ishte pak më shumë se 50 për qind; si ilustrim, kërkesa e Ridge Holland u raportua të ishte 56%. Kingston vetë konfirmoi në The Ariel Helwani Show se iu propozua “më shumë se 50%” dhe se ata refuzuan pasi nuk ndiheshin të vlerësuarit sipas kontributit të tyre.
Sa i përket Royce Keys, formimi i grupit të tij 946 duket se u organizua me zgjedhje të drejtpërdrejta nga ai. Raportimet e False Finish, me referencë të Ringside News, thonë se Keys ka zgjedhur Bronco Nima dhe Lucien Price nga radhët e NXT për t’i bashkuar në roster-in kryesor në rivalitetin me Jacob Fatu dhe The Bloodline. Keys paraqitet si lideri i vetëm i grupit, ndërsa Nima dhe Price do të veprojnë nën drejtimin e tij; diskutohen edhe mundësi për anëtarë të tjerë në të ardhmen. WWE ka xhiruar materiale promuese dhe trioja realizoi vigneta në Orlando për të dhënë më shumë kontekst rreth lindjes së 946.
Përmbledhtazi, ndryshimet e fundit në roster, negociatat për pagat dhe reizgjedhja e roleve tregojnë një fazë ristrukturimi brenda kompanisë, sipas Bleacher Report.
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