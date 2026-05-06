Toshkovski: Qytetarët të denoncojnë mesazhet e rrejshme për pagesën e gjobave
Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, ka folur në lidhje me mesazhet e rrejshme për pagesë të gjobave, të cilat kanë pranuar qytetarët ditëve të fundit.
Ai tha se MPB e ka bërë punën e saj duke i informuar me kohë qytetarët, ndërsa kërkoi që ata të jenë të kujdesshëm.
“Mesazhet e rrejshme ekzistojnë, i kemi informuar me kohë qytetarët dhe kemi reaguar me kohë. Qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm për atë se nga kush i marrin mesazhet dhe të raportojnë kur marrin mesazhe të till”, tha Toshkovski.
Ai foli edhe për sistemin Safe City, duke thënë se do të vendoset edhe në qytete tjera në kohën kur do të plotësohen kushtet.
