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Aaron Judge: Cam Schlittler meriton Cy Young dhe mund të jetë edhe kandidat për MVP të Ligës Amerikane

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Aaron Judge ka vlerësuar se bitari kryesor i New York Yankees, Cam Schlittler, po bën një sezon në nivel Cy Young dhe madje e konsideron atë si një kandidat për çmimin MVP në Ligën Amerikane.

Sipas Bleacher Report, menaxheri Aaron Boone përshkroi sezonin e Schlittler si jashtëzakonisht të mirë, duke thënë se fjala “i vlefshëm” është e përshtatshme dhe se ai mund të jetë edhe kandidat për MVP.

Schlittler, 25 vjeç, ka bilanc 14-6 këtë sezon, me ERA 1.95, WHIP 0.90 dhe 228 goditje në 184.2 innings. Performanca e tij e qëndrueshme e ka vendosur atë në krye të garës për çmimin AL Cy Young.

Megjithatë, Yordan Alvarez i Houston Astros mbetet emri më i përfolur për çmimin e MVP-së në Ligën Amerikane, duke goditur me .310 këtë sezon, me 38 homerë, 96 RBI, 95 rrëna dhe OPS 1.016. Nëse një pitcheri do t’i jepej çmimi MVP, ai do të ishte i pari që prej Clayton Kershaw, fitues i MVP-së së NL në 2014.

Bleacher Report thekson se vlerësimet brenda organizatës së Yankees e shohin Schlittler si favorit për Cy Young dhe si një kandidat interesant për MVP, një skenar që do t’i jepte atij një arritje të veçantë nëse realizohet.

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