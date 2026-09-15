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15 Sht 2026
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Receta gatimi

Kadaif tradicional me arra dhe sherbet — ëmbëlsira orientale me petë të holla

· 2 min lexim

Kadaifi është një nga ëmbëlsirat më të dashura të kuzhinës orientale, e përhapur edhe në Ballkan e Shqipëri. Petët e holla si fije, të pjekura në gjalpë deri sa marrin ngjyrë të artë, mbushen me arra të grira dhe lagen me sherbet të ftohtë — kombinimi krokant-ëmbël që i jep tryezës shije feste.

PËRBËRËSIT

  • 500 g petë kadaifi (petë të holla si fije)
  • 200 g arra, të grira trashë
  • 150 g gjalpë, i shkrirë
  • Për sherbetin: 400 g sheqer, 400 ml ujë, lëngu i gjysmë limoni, 1 shkop kanelle (sipas dëshirës)
  • Për zbukurim: fëstëk i grirë ose arra të grira (sipas dëshirës)

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Përgatit sherbetin: vendos ujin me sheqerin në zjarr dhe ziej për rreth 10 minuta pasi të marrë valë. Shto lëngun e limonit (dhe shkopin e kanellës nëse e përdor) dhe lëre të ftohet plotësisht — sherbeti duhet të jetë i ftohtë kur hidhet mbi ëmbëlsirën e nxehtë.
  2. Ngroh furrën në 180°C. Lye një tepsi mesatare me pak gjalpë.
  3. Shpërndaj petët e kadaifit me duar që të ajrosen, spërkati me gjalpin e shkrirë dhe përzieji lehtë që të lyhen njëtrajtësisht.
  4. Shtro gjysmën e petëve në tepsi dhe shtypi lehtë me pëllëmbë. Shpërndaj në mënyrë të njëtrajtshme arrat e grira, pastaj mbulo me petët e mbetura dhe shtypi sërish lehtë.
  5. Pjek në furrë për 35–40 minuta, derisa sipërfaqja të marrë një ngjyrë të artë të bukur.
  6. Sapo ta nxjerrësh nga furra, hidhi menjëherë dhe në mënyrë të njëtrajtshme sherbetin e ftohtë mbi kadaifin e nxehtë. Do të dëgjosh një "cërcitje" — kjo është shenjë e mirë.
  7. Lëre të pushojë të paktën 1 orë që të thithë sherbetin, pastaj preje në katrorë ose rombe dhe zbukuroje me fëstëk të grirë.

Koha e përgatitjes: rreth 25 minuta | Koha e pjekjes: 35–40 minuta | Porcione: 8–10.

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