Kadaif tradicional me arra dhe sherbet — ëmbëlsira orientale me petë të holla
Kadaifi është një nga ëmbëlsirat më të dashura të kuzhinës orientale, e përhapur edhe në Ballkan e Shqipëri. Petët e holla si fije, të pjekura në gjalpë deri sa marrin ngjyrë të artë, mbushen me arra të grira dhe lagen me sherbet të ftohtë — kombinimi krokant-ëmbël që i jep tryezës shije feste.
PËRBËRËSIT
- 500 g petë kadaifi (petë të holla si fije)
- 200 g arra, të grira trashë
- 150 g gjalpë, i shkrirë
- Për sherbetin: 400 g sheqer, 400 ml ujë, lëngu i gjysmë limoni, 1 shkop kanelle (sipas dëshirës)
- Për zbukurim: fëstëk i grirë ose arra të grira (sipas dëshirës)
HAPAT E PËRGATITJES
- Përgatit sherbetin: vendos ujin me sheqerin në zjarr dhe ziej për rreth 10 minuta pasi të marrë valë. Shto lëngun e limonit (dhe shkopin e kanellës nëse e përdor) dhe lëre të ftohet plotësisht — sherbeti duhet të jetë i ftohtë kur hidhet mbi ëmbëlsirën e nxehtë.
- Ngroh furrën në 180°C. Lye një tepsi mesatare me pak gjalpë.
- Shpërndaj petët e kadaifit me duar që të ajrosen, spërkati me gjalpin e shkrirë dhe përzieji lehtë që të lyhen njëtrajtësisht.
- Shtro gjysmën e petëve në tepsi dhe shtypi lehtë me pëllëmbë. Shpërndaj në mënyrë të njëtrajtshme arrat e grira, pastaj mbulo me petët e mbetura dhe shtypi sërish lehtë.
- Pjek në furrë për 35–40 minuta, derisa sipërfaqja të marrë një ngjyrë të artë të bukur.
- Sapo ta nxjerrësh nga furra, hidhi menjëherë dhe në mënyrë të njëtrajtshme sherbetin e ftohtë mbi kadaifin e nxehtë. Do të dëgjosh një "cërcitje" — kjo është shenjë e mirë.
- Lëre të pushojë të paktën 1 orë që të thithë sherbetin, pastaj preje në katrorë ose rombe dhe zbukuroje me fëstëk të grirë.
Koha e përgatitjes: rreth 25 minuta | Koha e pjekjes: 35–40 minuta | Porcione: 8–10.
Tema: arra ëmbëlsirë kadaif kuzhinë orientale
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