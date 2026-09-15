Tom Holland hyri fshehurazi në Emmys për t’i qëndruar pranë Zendaya
Zendaya tërhoqi vëmendjen në tapetin e kuq të ceremonisë së 78-të të Emmys me një fustan iluzion me dekolte të thellë, i punuar nga tulle nude dhe i mbuluar me kristale të mëdha, që i jepte pamjen e një lustre në lëvizje. Fustani kishte një brez argjendi që theksonte belin dhe një fund me tren të lehtë, ku zbukurimet e kristalizuara zgjateshin dhe zbuteshin në pika të bardha. Ajo kompletoi pamjen me pumpa të bardha të mprehta, një orë diamanti, vathë perla të varura me detaje në formë gjethe dhe një prerje të shkurtër pixie.
Sipas Harper’s Bazaar, gjatë ceremonisë burri i saj, Tom Holland, hyri fshehurazi dhe iu bashkua asaj; ai u pa i veshur me Dior. Po ashtu, Zendaya ishte nominuar për Çmimin për Aktrën Kryesore në një serial dramatik për interpretimin e saj si Rue Bennett në sezonin e fundit të serialit Euphoria.
Kjo nuk është hera e parë që Zendaya shkëlqen në Emmys: ajo ka fituar të njëjtin çmim më parë, në vitet 2020 dhe 2022. Pjesëmarrja e saj në 2022-ën solli katër nominime, përfshirë edhe atë për Serialin Dramë si producente ekzekutive dhe nominime për Muzikë Origjinale dhe Tekste, për këngët “Elliot’s Song” dhe “I’m Tired”. Kostumet e saj në tapetin e kuq për vite me radhë—nga fustani me korsazh të gjelbër të Vera Wang në 2019 deri te ballgown-i i Valentino-s të zbukuruar me një masiv flori në 2022—janë konsideruar ndër më të mirat e karrierës së saj, dhe zgjedhja e këtij viti konfirmoi përsëri ndjeshmërinë e saj për stilin.
Sipas Harper’s Bazaar, ky paraqitje në tapetin e kuq ishte një tjetër moment i fortë për Zendaya, duke nënvizuar edhe njëherë ndikimin e saj në modë dhe pamjen e saj si protagoniste e skenës televizive.
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