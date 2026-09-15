Arabia Saudite lëshon paralajmërime urgjente sigurie në Jazan, al-Ula, Jeddah, Yanbu e Taif
Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite ka lëshuar paralajmërime të reja urgjente sigurie, duke alarmuar publikun për “rrezik potencial” në provincën Jazan dhe në guvernatoratin al-Ula. Më herët gjatë natës, paralajmërime të ngjashme u lëshuan edhe për guvernatoratet Jeddah, Yanbu dhe Taif.
Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes Civile u bëri thirrje qytetarëve dhe banorëve të qëndrojnë të qetë, të zhvendosen në vendin më të sigurt dhe të ndjekin lajmet përmes kanaleve zyrtare për të mbrojtur sigurinë publike.
Paralajmërimet vijnë pas valës së sulmeve me raketa balistike dhe dronë që Huthi-t lëshuan drejt Arabisë Saudite, ku koalicioni i udhëhequr nga sauditët njoftoi se 13 civilë u plagosën. Huthi-t pretendojnë se sulmet ishin hakmarrje për sulmet ajrore saudite në Jemen.
Rijadi po përballet me presion në rritje, pasi Huthi-t kanë marrë kontrollin efektiv mbi bregdetin perëndimor të Jemenit dhe Ngushticën Bab al-Mandeb, ndërsa tubacioni strategjik Lindje-Perëndim i Arabisë Saudite mbetet i mbyllur pas sulmit të javës së kaluar.
Burimi: Al Jazeera
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