Trump do të dërgojë 5,000 trupa shtesë amerikane në Poloni
Trump tha se e kishte marrë vendimin bazuar në zgjedhjen e presidentit polak të krahut të djathtë, Karol Nawrocki.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka njoftuar se do të dërgojë 5,000 trupa shtesë amerikane në Poloni.
Në një postim në Truth Social, Trump shkroi: “Bazuar në zgjedhjen e suksesshme të Presidentit të tanishëm të Polonisë, Karol Nawrocki, të cilin isha krenar ta mbështesja, dhe marrëdhënien tonë me të, jam i kënaqur të njoftoj se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 5,000 trupa shtesë në Poloni.”
Njoftimi erdhi vetëm dy ditë pasi zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, u tha gazetarëve se vendosja e planifikuar e forcave amerikane në kombin e Evropës Lindore ishte shtyrë.
SHBA-të kanë rishikuar praninë e tyre ushtarake në Evropë në muajt e fundit, me spekulime në rritje se administrata Trump mund të zvogëlojë numrin e forcave amerikane në kontinent.
Duke iu përgjigjur njoftimit në një postim në X, presidenti polak Karol Nawrocki falënderoi Trumpin për “miqësinë” e tij dhe tha se ai do të vazhdonte të “mbrojte aleancën polako-amerikane”, duke e quajtur atë një “shtyllë jetësore sigurie për çdo shtëpi polake dhe të gjithë Evropën”.
“Siguria e Polonisë dhe e qytetarëve polakë është përparësia ime kryesore”, shtoi ai.
Trump u takua me Nawrocki-n, i cili mori detyrën në verën e vitit 2025, në Shtëpinë e Bardhë në shtator, ku udhëheqësi amerikan foli për mundësinë e rritjes së pranisë ushtarake amerikane në Poloni.
Duke shkruar në X, Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Mbrojtjes Władysław Kosiniak-Kamysz tha se vendimi i Trump për të dërguar trupa shtesë “konfirmon se marrëdhëniet polako-amerikane janë shumë të forta” dhe se “Polonia është një aleat model dhe i fortë”.
“Është mirë që luftojmë së bashku për çështjet themelore të sigurisë së atdheut tonë. Është një detyrë që shndërrohet në efektivitet”, shtoi ai.
Përpara një mbledhjeje të kabinetit të martën, kryeministri polak Donald Tusk theksoi se qeveria “po përpiqej të merrte informacion dhe të ndikonte në vendimet e aleatëve tanë amerikanë”.
“Aleatët tanë amerikanë duhet ta kuptojnë se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi i ngushtë dhe shumë mirë i koordinuar nga pikëpamja e sigurisë së Polonisë, Evropës, Shteteve të Bashkuara dhe rendit global, përfshirë praninë e trupave amerikane në Poloni”, tha Tusk.
Aktualisht, rreth 10,000 trupa amerikane janë të stacionuara në Poloni.
