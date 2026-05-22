Tiranë 22°C · Pjesërisht vranët 22 May 2026
S&P 500 7,446 ▲0.17%
DOW 50,286 ▲0.55%
NASDAQ 26,293 ▲0.09%
NAFTA 98.72 ▲2.46%
ARI 4,523 ▼0.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
₿ CRYPTO
BTC $77,433 ▼ -0.41% ETH $2,130 ▼ -0.19% XRP $1.3663 ▼ -0.63% SOL $87.0500 ▲ +0.51%
S&P 500 7,446 ▲0.17 % DOW 50,286 ▲0.55 % NASDAQ 26,293 ▲0.09 % NAFTA 98.72 ▲2.46 % ARI 4,523 ▼0.43 % S&P 500 7,446 ▲0.17 % DOW 50,286 ▲0.55 % NASDAQ 26,293 ▲0.09 % NAFTA 98.72 ▲2.46 % ARI 4,523 ▼0.43 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
22 May 2026
Breaking
“Perimetri 2″/ Operacion antidrogë dhe kundër lojërave të fatit në Lezhë, arrestohen 7 persona “Fitore e madhe për Ramën!”, Alibeaj: Opozita u shit shumë lirë për Rregulloren e re të Kuvendit Kokalari padit Berishën në SPAK: Ka marrë familjarisht peng PD-në për ta përdorur kundër jush! Dalin pamje nga aksidenti fatal në qarkoren e Shkupit, ku humbën jetën katër persona Cardinale “blindon” Allegri-n, Goretzka “dhurata” e parë! Trajneri lavdëron Taren
Menu
Europa

Trump do të dërgojë 5,000 trupa shtesë amerikane në Poloni

· 3 min lexim

Trump tha se e kishte marrë vendimin bazuar në zgjedhjen e presidentit polak të krahut të djathtë, Karol Nawrocki.

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka njoftuar se do të dërgojë 5,000 trupa shtesë amerikane në Poloni.

Në një postim në Truth Social, Trump shkroi: “Bazuar në zgjedhjen e suksesshme të Presidentit të tanishëm të Polonisë, Karol Nawrocki, të cilin isha krenar ta mbështesja, dhe marrëdhënien tonë me të, jam i kënaqur të njoftoj se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 5,000 trupa shtesë në Poloni.”

Njoftimi erdhi vetëm dy ditë pasi zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, u tha gazetarëve se vendosja e planifikuar e forcave amerikane në kombin e Evropës Lindore ishte shtyrë.

SHBA-të kanë rishikuar praninë e tyre ushtarake në Evropë në muajt e fundit, me spekulime në rritje se administrata Trump mund të zvogëlojë numrin e forcave amerikane në kontinent.

Duke iu përgjigjur njoftimit në një postim në X, presidenti polak Karol Nawrocki falënderoi Trumpin për “miqësinë” e tij dhe tha se ai do të vazhdonte të “mbrojte aleancën polako-amerikane”, duke e quajtur atë një “shtyllë jetësore sigurie për çdo shtëpi polake dhe të gjithë Evropën”.

“Siguria e Polonisë dhe e qytetarëve polakë është përparësia ime kryesore”, shtoi ai.

Trump u takua me Nawrocki-n, i cili mori detyrën në verën e vitit 2025, në Shtëpinë e Bardhë në shtator, ku udhëheqësi amerikan foli për mundësinë e rritjes së pranisë ushtarake amerikane në Poloni.

Duke shkruar në X, Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Mbrojtjes Władysław Kosiniak-Kamysz tha se vendimi i Trump për të dërguar trupa shtesë “konfirmon se marrëdhëniet polako-amerikane janë shumë të forta” dhe se “Polonia është një aleat model dhe i fortë”.

“Është mirë që luftojmë së bashku për çështjet themelore të sigurisë së atdheut tonë. Është një detyrë që shndërrohet në efektivitet”, shtoi ai.

Përpara një mbledhjeje të kabinetit të martën, kryeministri polak Donald Tusk theksoi se qeveria “po përpiqej të merrte informacion dhe të ndikonte në vendimet e aleatëve tanë amerikanë”.

“Aleatët tanë amerikanë duhet ta kuptojnë se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi i ngushtë dhe shumë mirë i koordinuar nga pikëpamja e sigurisë së Polonisë, Evropës, Shteteve të Bashkuara dhe rendit global, përfshirë praninë e trupave amerikane në Poloni”, tha Tusk.

Aktualisht, rreth 10,000 trupa amerikane janë të stacionuara në Poloni.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë