Amerika

Trump firmos urdhër ekzekutiv për votimet, shpërthen përplasje ligjore në SHBA

Presidenti Donald Trump u përgjigjet pyetjeve të gazetarëve pas nënshkrimit të një urdhri ekzekutiv në Zyrën Ovale të Shtëpisë së Bardhë, të martën, 31 mars 2026, në Uashington. (Foto AP/Alex Brandon)AP

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka firmosur një urdhër ekzekutiv të ri që synon të ndryshojë mënyrën se si zhvillohen zgjedhjet në nivel kombëtar, duke shkaktuar menjëherë reagime të forta dhe paralajmërime për beteja ligjore.

Urdhri parashikon krijimin e një liste kombëtare të votuesve të verifikuar, në bashkëpunim mes Departamentit të Sigurisë Kombëtare dhe Administratës së Sigurimeve Shoqërore. Gjithashtu, ai synon të kufizojë votimin me postë duke ndaluar dërgimin e fletëve të votimit për ata që nuk figurojnë në listat e miratuara nga shtetet.

Trump e justifikoi këtë lëvizje duke përsëritur pretendimet e tij për manipulim të votimeve me postë, të cilat më parë janë rrëzuar nga auditime dhe vendime gjyqësore. “Mashtrimi në votimin me postë është legjendar,” deklaroi ai gjatë firmosjes së urdhrit.

Megjithatë, ekspertët e ligjit zgjedhor dhe zyrtarë të disa shteteve e konsiderojnë këtë vendim si antikushtetues, duke argumentuar se administrimi i zgjedhjeve është kompetencë e shteteve dhe jo e presidentit.

Reagimet nuk vonuan. Zyrtarë të lartë zgjedhorë në shtete si Oregon dhe Arizona paralajmëruan menjëherë padi kundër administratës federale. “Nuk kemi nevojë për dekrete nga Uashingtoni,” deklaroi sekretari i shtetit të Oregonit, Tobias Read, duke shtuar se çështja do të përfundojë në gjykatë.

Edhe sekretari i shtetit të Arizonës, Adrian Fontes, reagoi ashpër, duke e cilësuar këtë si një përpjekje për të kontrolluar listat e votuesve në çdo shtet.

Ekspertët theksojnë se Kushtetuta amerikane nuk i jep presidentit kompetencë për të menaxhuar zgjedhjet, të cilat organizohen nga mijëra juridiksione lokale dhe shtetërore në të gjithë vendin.

Ndërkohë, organizatat për të drejtat e votimit kanë paralajmëruar se masa të tilla mund të përjashtojnë një numër të madh votuesish dhe të krijojnë probleme serioze në procesin zgjedhor.

Ky është vetëm hapi më i fundit në një seri përpjekjesh të administratës Trump për të ndryshuar rregullat e zgjedhjeve, shumë prej të cilave janë bllokuar më parë nga gjykatat si shkelje të Kushtetutës.

Tashmë, beteja pritet të zhvendoset në sallat e gjyqit, ku do të vendoset nëse ky urdhër mund të zbatohet apo do të ndalet si një tejkalim i kompetencave presidenciale.

