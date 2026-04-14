Trump fshin imazhin e tij si një shpëtimtar i ngjashëm me Jezusin pas reagimeve negative
Trump përballet me reagime të forta pas publikimit të një imazhi me AI dhe sulmeve ndaj Papës Leo XIV
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, po përballet me reagime në rritje pasi publikoi një imazh të krijuar me inteligjencë artificiale ku paraqitej si një figurë e ngjashme me Jezu Krishtin, si dhe pas një serie postimesh në rrjetet sociale ku sulmonte Papën Leo XIV. Kritikat kanë ardhur nga i gjithë spektri politik dhe fetar.
Imazhi, i publikuar në platformën Truth Social të dielën dhe i fshirë të hënën, e tregonte Trump të veshur me një rrobë të bardhë duke vendosur dorën mbi kokën e një burri, në një skenë që i ngjante një akti shërimi. Ai u publikua pas një mesazhi tjetër ku Trump kritikonte Papën, duke e quajtur “të dobët ndaj krimit” dhe “të keq për politikën e jashtme”.
Më vonë, Trump u tha gazetarëve se, megjithëse e kishte postuar imazhin, ai mendonte se fotografia e paraqiste atë “si një mjek”. Ai shtoi se kishte lidhje me Kryqin e Kuq si një punonjës i tij dhe se vetëm “fake news” mund ta interpretonte ndryshe.
Ai gjithashtu deklaroi se nuk dëshironte “një Papë që kritikon Presidentin e Shteteve të Bashkuara”.
Nga ana e tij, Papa Leo XIV, duke folur të hënën gjatë një udhëtimi drejt Algjerisë, tha se nuk dëshironte të hynte në debat me presidentin amerikan.
“Do të vazhdoj të flas fort kundër luftës, duke promovuar paqen, dialogun dhe marrëdhëniet shumëpalëshe mes shteteve për të gjetur zgjidhje të drejta për problemet,” tha Papa.
“Shumë njerëz po vuajnë në botë sot. Shumë njerëz të pafajshëm po vriten. Dhe mendoj se dikush duhet të ngrihet dhe të thotë se ka një mënyrë më të mirë.”
Tensionet mes Shtëpisë së Bardhë dhe Vatikanit janë rritur prej muajsh, veçanërisht për shkak të politikave të forta të administratës amerikane për emigracionin, veprimeve ushtarake dhe luftës SHBA-Izrael ndaj Iranit.
Liderë katolikë në SHBA reaguan gjithashtu ndaj komenteve të Trump. Kryepeshkopi Paul S. Coakley, president i Konferencës së Ipeshkvijve Katolikë të SHBA-së, tha se ishte i zhgënjyer nga fjalët e presidentit.
“Papa Leo nuk është rivali i tij; as nuk është Papa një politikan,” tha Coakley, duke shtuar se ai është “Vikari i Krishtit që flet nga e vërteta e Ungjillit dhe për kujdesin e shpirtrave”.
Në Las Vegas, Kryepeshkopi George Leo Thomas tha se ishte “mirënjohës ndaj Zotit që na ka dhënë Papën Leo XIV”, duke theksuar se ai është i gatshëm të “thotë të vërtetën përballë pushtetit”.
Edhe ndërkombëtarisht pati reagime. Kryeministrja italiane Giorgia Meloni e quajti sulmin ndaj Papës “të papranueshëm”, duke theksuar se është e drejtë që Papa të thërrasë për paqe dhe të dënojë luftën.
Kritikat nuk erdhën vetëm nga liderë fetarë. Edhe figura konservatore reaguan kundër postimeve të Trump, veçanërisht ndaj imazhit të krijuar me AI. Disa e cilësuan atë si blasfemi dhe theksuan se besimi nuk duhet përdorur si mjet politik.
Brilyn Hollyhand, ish-bashkëkryetar i Këshillit Rinor të Komitetit Kombëtar Republikan, shkroi se “besimi nuk është një mjet skenik”. Ndërsa Riley Gaines, moderatore në FOX News, tha se “pak përulësi do t’i bënte mirë”.
Edhe Megan Basham dhe Isabel Brown nga Daily Wire e dënuan postimin, duke e cilësuar atë “të turpshëm” dhe “të papranueshëm”.
Reagime pati edhe nga demokratët. Senatori Bernie Sanders e quajti sjelljen e Trump “egomaniake”, duke thënë se sulmet ndaj Papës dhe paraqitja e vetes si figurë mesianike janë ofenduese dhe shqetësuese.
Megjithatë, Trump vazhdon të ketë mbështetje të fortë nga votuesit e krishterë. Në zgjedhjet e vitit 2024, ai siguroi mbështetjen e shumicës së katolikëve, me 56 për qind kundrejt 42 për qind për kundërshtarin e tij, sipas një analize të politologut Ryan Burge nga Universiteti Washington.
Pas një atentati të dështuar ndaj tij në korrik 2024, disa mbështetës ungjillorë e përshkruan mbijetesën e tij si një shenjë mbrojtjeje hyjnore.
Vitin e kaluar, pas vdekjes së Papës Françesku, Trump publikoi gjithashtu një imazh ku paraqitej si Papë, duke shkaktuar reagime të forta në komunitetin katolik.
Peshkopi Robert Barron, pjesë e një komisioni për lirinë fetare të krijuar nga Trump, tha se presidenti duhet t’i kërkojë falje Papës për komentet “të papërshtatshme”, por njëkohësisht vlerësoi përpjekjet e tij për t’u afruar me komunitetin katolik.
Zhvillimet e fundit tregojnë një përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve mes presidentit amerikan dhe Vatikanit, në një moment kur çështjet e luftës, paqes dhe politikave ndërkombëtare mbeten në qendër të debatit global.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.