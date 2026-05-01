Trump kërcënon të tërheqë trupat nga Italia dhe Spanja për shkak të përplasjes për Iranin
Presidenti Donald Trump tha të enjten se po shqyrton tërheqjen e trupave amerikane nga Italia dhe Spanja, duke përmendur kundërshtimin e të dy vendeve ndaj operacioneve ushtarake të udhëhequra nga SHBA-të kundër Iranit, duke zgjeruar një fushatë presioni që filloi një ditë më parë me kërcënime të ngjashme drejtuar Gjermanisë.
“Italia nuk na ka ndihmuar aspak dhe Spanja ka qenë e tmerrshme, absolutisht e tmerrshme”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale, duke konfirmuar se ka të ngjarë të zvogëlojë numrin e trupave në të dy vendet. “Po, ndoshta, ndoshta do ta bëj. Pse të mos e bëj?”
Që nga 31 dhjetori 2025, afërsisht 12,662 trupa amerikane në detyrë aktive ishin të stacionuara në Itali dhe 3,814 në Spanjë. Gjermania, ku Trump njoftoi të mërkurën se Uashingtoni po “studionte dhe rishikonte reduktimin e mundshëm” të forcave amerikane, pret një kontingjent dukshëm më të madh prej 36,436 trupash. Trump tha se një vendim për Gjermaninë do të merret “brenda një periudhe të shkurtër kohore”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.