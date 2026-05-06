☁️
Tiranë 13°C · Vranët 06 May 2026
S&P 500 7,259 ▲0.81%
DOW 49,298 ▲0.73%
NASDAQ 25,326 ▲1.03%
NAFTA 99.99 ▼2.23%
ARI 4,605 ▲0.79%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
₿ CRYPTO
BTC $81,186 ▲ +1.58% ETH $2,365 ▲ +0.67% XRP $1.4137 ▲ +1.61% SOL $86.4400 ▲ +2.75%
S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 99.99 ▼2.23 % ARI 4,605 ▲0.79 % S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 99.99 ▼2.23 % ARI 4,605 ▲0.79 %
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
06 May 2026
Breaking
Trump ndalon përkohësisht Project Freedom për të provuar nëse mund të arrihet një marrëveshje me Iranin Pse dështoi tentativa për të bllokuar rekomandimin për anëtarësimin e Shqipërisë në BE Momenti i shkurtër i Bad Bunny me familjen Kardashian-Jenner në Met Gala 2026 “Personazhi kryesor është Lulzim Berisha”, Ferhati: Të tjerët në video nuk janë kategoria e tij Karamuço: Janë paguar 200 mijë euro për një transferim, personazhi shumë i rrezikshëm
Menu
Bota

Trump ndalon përkohësisht Project Freedom për të provuar nëse mund të arrihet një marrëveshje me Iranin

· 2 min lexim

Presidenti Donald Trump njoftoi se ka pezulluar përkohësisht operacionin e quajtur Project Freedom, një iniciativë amerikane për të udhëhequr anijet tregtare përmes Gjirit të Hormuzit, me qëllim që të vlerësohet nëse mund të arrihet një marrëveshje me Iranin. Vendimin e bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin Truth Social, duke thënë se projekti është ndalur për një periudhë të shkurtër pasi janë shënuar përparime në bisedime drejt një marrëveshjeje të plotë e përfundimtare.

Sipas CBS News, Trump tha se vendimi u mor pas një kërkese nga Pakistani, e cila ka ndihmuar si ndërmjetësuese në negociata midis Uashingtonit dhe Teheranit. Ai gjithashtu bëri me dije se bllokada e Shteteve të Bashkuara ndaj porteve iraniane do të vazhdojë të mbetet në fuqi ndërkohë që vazhdojnë përpjekjet diplomatike.

Qëllimi i pezullimit është dhënë si hap për të krijuar mundësinë e një zgjidhjeje diplomatike; në varësi të rezultateve të bisedimeve, mund të vendoset rifillimi i operacionit ose ndryshime të tjera taktike. Lajmi mbi këtë zhvillim dhe ndërlidhjet diplomatike vazhdojnë të pasqyrohen në raportimin e mëtejshëm, raporton CBS News.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu