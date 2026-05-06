Trump ndalon përkohësisht Project Freedom për të provuar nëse mund të arrihet një marrëveshje me Iranin
Presidenti Donald Trump njoftoi se ka pezulluar përkohësisht operacionin e quajtur Project Freedom, një iniciativë amerikane për të udhëhequr anijet tregtare përmes Gjirit të Hormuzit, me qëllim që të vlerësohet nëse mund të arrihet një marrëveshje me Iranin. Vendimin e bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin Truth Social, duke thënë se projekti është ndalur për një periudhë të shkurtër pasi janë shënuar përparime në bisedime drejt një marrëveshjeje të plotë e përfundimtare.
Sipas CBS News, Trump tha se vendimi u mor pas një kërkese nga Pakistani, e cila ka ndihmuar si ndërmjetësuese në negociata midis Uashingtonit dhe Teheranit. Ai gjithashtu bëri me dije se bllokada e Shteteve të Bashkuara ndaj porteve iraniane do të vazhdojë të mbetet në fuqi ndërkohë që vazhdojnë përpjekjet diplomatike.
Qëllimi i pezullimit është dhënë si hap për të krijuar mundësinë e një zgjidhjeje diplomatike; në varësi të rezultateve të bisedimeve, mund të vendoset rifillimi i operacionit ose ndryshime të tjera taktike. Lajmi mbi këtë zhvillim dhe ndërlidhjet diplomatike vazhdojnë të pasqyrohen në raportimin e mëtejshëm, raporton CBS News.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.