Trump në vizitë zyrtare në Kinë në maj
Takimi i shtyrë midis presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe kreut të shtetit kinez, Xi Jinping do të zhvillohet në mesin e majit, sipas SHBA-së.
Karoline Leavitt, zëdhënësja e qeverisë së presidentit Trump, tha sot se vizita e Trump në Pekin është planifikuar për më 14 dhe 15 maj.
Më pas do të ketë një vizitë kthimi në Uashington më vonë këtë vit.
Leavitt nuk dha një datë të saktë.
Trump fillimisht kishte planifikuar të udhëtonte në Kinë në fund të marsit.
Duke iu referuar luftës së Iranit, Uashingtoni më pas i kërkoi Pekinit të shtynte vizitën me disa javë.
Trump dhe Xi u takuan për herë të fundit në Korenë e Jugut në vjeshtë.
Dy ekonomitë më të mëdha janë të bllokuara në një konflikt të madh tregtar.
Ngushtica e Hormuzit, e cila është veçanërisht e rëndësishme për furnizimet e Kinës me naftë, është gjithashtu e bllokuar për shkak të luftës së Iranit./ a.jor.
