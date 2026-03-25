☀️
Tiranë 7°C · Kthjellët 25 March 2026
S&P 500 6,592 ▲0.54%
DOW 46,429 ▲0.66%
NASDAQ 21,930 ▲0.77%
NAFTA 90.96 ▲0.71%
ARI 4,507 ▼0.99%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1597 EUR/GBP 0.8655 EUR/CHF 0.9151 EUR/ALL 95.9660 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4136 EUR/TRY 51.4683 EUR/JPY 184.13 EUR/CAD 1.5951
₿ CRYPTO
BTC $71,338 ▲ +0.78% ETH $2,171 ▲ +0.42% XRP $1.4165 ▲ +0% SOL $91.6800 ▲ +0.75%
25 Mar 2026
Breaking
“Shanset janë 50 me 50…”, kapiteni Gjimshiti nuk i trembet Polonisë: Jemi gati Polonia me tifoz special në ndeshjen me Shqipërinë, në “PGE Narodowy” do të jetë prezent edhe presidenti Karol Nawrocki Trump në vizitë zyrtare në Kinë në maj SHBA kërcënon Iranin me sulme të intensifikuara Melania Trump shoqërohet në Shtëpinë e Bardhë nga një&#8230; robot android!
Menu
Bota

Trump në vizitë zyrtare në Kinë në maj

· 1 min lexim

Takimi i shtyrë midis presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe kreut të shtetit kinez, Xi Jinping do të zhvillohet në mesin e majit, sipas SHBA-së.

Karoline Leavitt, zëdhënësja e qeverisë së presidentit Trump, tha sot se vizita e Trump në Pekin është planifikuar për më 14 dhe 15 maj.

Më pas do të ketë një vizitë kthimi në Uashington më vonë këtë vit.

Leavitt nuk dha një datë të saktë.

Trump fillimisht kishte planifikuar të udhëtonte në Kinë në fund të marsit.

Duke iu referuar luftës së Iranit, Uashingtoni më pas i kërkoi Pekinit të shtynte vizitën me disa javë.

Trump dhe Xi u takuan për herë të fundit në Korenë e Jugut në vjeshtë.

Dy ekonomitë më të mëdha janë të bllokuara në një konflikt të madh tregtar.

Ngushtica e Hormuzit, e cila është veçanërisht e rëndësishme për furnizimet e Kinës me naftë, është gjithashtu e bllokuar për shkak të luftës së Iranit./  a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

