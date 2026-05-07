Trupi i një 30-vjeçari nga Berati gjendet në lumin Osum pas një jave mungesë
Më 7 maj 2026 është gjetur i pajetë në lumin Osum një 30-vjeçar nga Berati, i shpallur i zhdukur që prej 30 prillit. Babai i tij kishte raportuar në policinë lokale humbjen e kontaktit, ndërsa trupi u nxor në fshatin Remanicë dhe u dërgua në morgun e Spitalit Rajonal Berat për autopsi mjeko-ligjore.
Sipas TV Klan, dëshmitarë nga zona thanë se e kishin parë të riun duke u hedhur në lumë. Pas këtyre deklaratave, Drejtoria Vendore e Policisë Berat dhe forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë të repartit ushtarak në Poshnjë nisën kërkimet përgjatë rrjedhës së Osumit, që çuan në gjetjen e trupit.
Burime pranë hetimit bëjnë me dije se 30-vjeçari kishte precedentë penalë për vjedhje dhe ishte përdorues i lëndëve narkotike. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe pritet që autopsia të përcaktojë shkakun e vdekjes.
Hetimet dhe analizat mjeko-ligjore vazhdojnë, njofton TV Klan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.