EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
BTC $78,653 ▲ +0.21% ETH $2,326 ▲ +0.53% XRP $1.3935 ▲ +0.32% SOL $83.6800 ▼ -0.39%
Balla: Shqipëria përparon Serbinë në procesin e integrimit drejt BE-së Çmimi i jetesës shtyn lindjet e para: ndikimet ekonomike mbi vendimin për familjen Turizmi shqiptar duhet të maturohet pas humbjes së avantazhit cilësi-çmim BDI: Rrjeti korruptiv me kompaninë e afërt me Milorad Dodik është më i thellë Fahrije Hoti në "Rrugëtimi" – nga humbjet në luftë te ndërtimi i një biznesi që fuqizon gratë
Ekonomia

Turizmi shqiptar duhet të maturohet pas humbjes së avantazhit cilësi-çmim

Elvis Kotherja, themelues i Elite Travel Group & Elite Hospitality, paralajmëron se turizmi shqiptar po kalon në një fazë ku rritja nuk varet më vetëm nga rritja e kërkesës, por nga aftësia për ta menaxhuar dhe orientuar atë drejt cilësisë. Sipas tij, vendi ka humbur avantazhin e raportit cilësi-çmim që e bënte konkurrues dhe pa përmirësime konkrete në shërbime dhe menaxhim, përfitimet mund të jenë të përkohshme.

Sipas monitor, Kotherja vë në dukje se konflikti në Lindjen e Mesme mund t’i japë një shtysë Shqipërisë si destinacion turistik, por kjo nuk duhet të shërbejë si arsyetim për të mos investuar në planifikim dhe standardizim. Ai thekson nevojën për masa të qarta politike dhe strategji të koordinuara për të përthithur në mënyrë të qëndrueshme valët e vizitorëve.

Mes rekomandimeve të tij janë investimet në infrastrukturë, ngritja e standardeve të shërbimit, trajnimi i stafit dhe rishikimi i politikave të çmimeve për të rikthyer vlerën për turistin. Sektori duhet të kalojë nga një fazë rritjeje të papërpunuar në një zhvillim të matur dhe të qëndrueshëm, që synon ruajtjen e burimeve dhe përmirësimin e eksperiencës së vizitorëve.

Kotherja përfundon se pa reforma të qarta dhe bashkëpunim mes operatorëve privatë dhe autoriteteve shtetërore, potenciali afatgjatë i turizmit mund të mbetet i paplotësuar — raporton monitor.

