U ankua se i pikonte tavani, policia bën zbulimin e papritur në shtëpinë e fqinjës
Një e moshuar ka shpëtuar mrekullisht në Korçë pas ankesës së komshiut të saj se i pikonte tavani.
Në momentin kur fqinjët kanë tentuar të kontaktojnë me të moshuarën, kanë kuptuar se diçka nuk shkonte dhe kanë lajmëruar policinë.
Kanë qenë forcat zjarrfikëse ato që kanë bërë të mundur hapjen e derës ndërsa kanë gjetur të moshuarën të shtrirë në dush, e cila nuk mund të lëvizte pasi vuante nga sëmundje të kockave dhe skleroza.
Fqinjët tregojnë se e moshuara kishte dy ditë që kishte humbur kontaktet me ta ndërsa tavani i lagur ka qënë “sinalizuesi”.
Shtetasja nga Korça jetonte e vetme, shkruan A2.
E moshuara ndodhet në spitalin rajonal të Korçës me dëmtime, por burime nga spitali bëjnë me dije se ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.