Sezoni 2026 i NFL: 10 kandidatët kryesorë për Lojtarin e Vitit për Rikthim
Historitë e rikthimit janë ndër më të ndjekurat në sport, dhe sezoni 2026 i NFL sjell shumë emra që mund të konkurrojnë për çmimin e Lojtarit të Vitit për Rikthim. Ky çmim, me rrënjë që datojnë në vitet 1960 dhe me fitues të shquar si Lenny Moore, Drew Brees, Tom Brady dhe Peyton Manning, i kushtohet lojtarit që kthehet në nivele të larta pas lëndimeve ose rënieve në karrierë. Vitin e fundit, çmimi i përfundoi Christian McCaffrey si fitues.
Siç raporton nfl, lista e kandidatëve të përmendur përfshin emra me histori të ndryshme: Patrick Mahomes, që po rikuperohet nga një dëmtim i rëndë në gju (ACL/LCL); Daniel Jones, i cili po kthehet pas një tendine të këputur të Achillesit; Jayden Daniels, që synon të rikthejë formën pas një sezoni të prangosur nga lëndimet; dhe Kyler Murray, i liruar nga Arizona dhe duke kërkuar ringritje në Minnesota. Në radhët e tjera janë mbrojtësi i Cincinnati Micah Parsons, pas një dëmtimi në ACL dhe ndërhyrjeje në menisk; Tank Dell i Texans, që po lufton për rikthim pas një dëmtimi kompleks në gju; Michael Penix Jr. i Falcons, ende duke u rikuperuar nga një ACL; Geno Smith, i rikthyer te Jets pas një periudhe të vështirë me Raiders; dhe Fred Warner i 49ers, që po rikuperon një kyç ankthi të thyer dhe të zhvendosur.
Patrick Mahomes mbetet kandidati më i ndritur për shkak të historisë së tij dhe pritshmërive të larta: tre herë fitues i Super Bowl dhe një emër që shpesh vendos standardet e ligës, ai përballet me sfidën e rikthimit në nivel të lartë pas operacionit në gju. Statistikat e tij të sezonit 2025 treguan rënie në disa tregues kryesorë, por çdo rikthim i suksesshëm do të konsiderohej një ngjarje e madhe për federatën dhe për historinë e tij personale.
Daniel Jones mbeti impresionues në pjesën e parë të sezonit 2025 me Colts, por dëmtimet, përfshirë një frakturë të fibulës dhe më pas një Achilles të këputur, e ndërprenë ngritjen e tij. Nëse ai rikthehet në formën e atij periudhe 7-1 me Indianapolis, emri i tij do të jetë patjetër në diskutim për çmim.
Jayden Daniels duhet të rikthejë shëndetin për të provuar se mund të riprodhojë sezonin e tij të shkëlqyer si rookie, kur udhëhoqi Washingtonin deri në Finale të Konferencës NFC. Kyler Murray, nga ana tjetër, kërkon rindërtim të karrierës pas një sezoni të shkurtër dhe një lëndimi në këmbë, tani me një mjedis të ri rreth tij në Minnesota që mund ta ndihmojë.
Micah Parsons, transferuar te Green Bay, ka potencialin të kthehet në vijën mbrojtëse pas intervenimit në gju dhe menisk; suksesi i tij do të varet nga aftësia për t’u rikthyer sa më shpejt në nivel All-Pro. Tank Dell, me shpejtësinë dhe lidhjen me C.J. Stroud, përbën një rast të qartë rikthimi nëse mund të ndikojë përsëri në sulmin e Texans pas një lëndimi të rëndë të vitit 2024.
Michael Penix Jr. ka panevojë të tregohet i gatshëm për lojë dhe të bind trajnerët e Falcons që mund të marrë përsipër drejtimin e ekipit pas rikuperimit nga ACL. Geno Smith, që tashmë ka fituar një herë çmimin e rikthimit dhe që tani është rikthyer te Jets, përbën një tjetër tregim interesant nëse ringjallet pas periudhës së vështirë me Raiders. Fred Warner i 49ers, i vlerësuar si një nga lojtarët më të mirë të pozitës së tij, shpreson të rikthehet pas një dëmtimi serioz të kyçit të këmbës.
Sipas nfl, emrat e përmendur përbëjnë grupin kryesor të kandidatëve që mund të rivalizojnë për çmimin në natën e NFL Honors në shkurt të 2027; rezultati do të varet nga ritmi i rikuperimit dhe nga impakti që secili lojtar do të ketë në ekipet e tyre gjatë sezonit 2026.
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