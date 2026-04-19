Ukraina sulmon rafineritë ruse të naftës disa orë pasi SHBA-të shtynë heqjen e sanksioneve ndaj Moskës
Ukraina sulmoi dy rafineri ruse dhe objektiva të tjera kyçe të naftës gjatë natës deri të shtunën, thanë zyrtarët, vetëm disa orë pasi Shtetet e Bashkuara
Sipas materialit burimor, komandanti i forcave të dronëve të Kievit, Robert “Madyar” Brovdi, tha në Telegram se Ukraina kishte goditur rafineritë e naftës Novokuybyshevsk dhe Syzran në rajonin e Samarës të Rusisë, terminalin e naftës Tikhoretsk në rajonin e Krasnodarit dhe portin e Vysotsk në Detin Baltik, si dhe një depo nafte në Sevastopol, në Krimenë e pushtuar.. Ky zhvillim paraqitet si pjesë e një situate më të gjerë ndërkombëtare, me ndikim politik, diplomatik ose të sigurisë, në varësi të ngjarjes.
Në vijim të raportimit, theksohet se Ministria ruse e Mbrojtjes nuk i pranoi sulmet, duke njoftuar vetëm se mbrojtja ajrore e vendit ka kapur 258 dronë ukrainas gjatë natës. Po ashtu, artikulli shton se megjithatë, autoritetet rajonale ruse raportuan sulmet, ose pasojat e tyre. Vyacheslav Fedorishchev, guvernatori i rajonit të Samarës, tha se “janë regjistruar sulme” kundër asaj që ai e quajti “objekte industriale” dhe se shërbimet e emergjencës ishin në vendngjarje..
Në përmbledhje, materiali e vendos theksin te pasojat dhe reagimet që lidhen me këtë çështje, duke nënvizuar se shtabi i Reagimit ndaj Emergjencave të rajonit të Krasnodarit tha se një zjarr kishte shpërthyer në depon e naftës në Tikhoretsk dhe se “224 personel dhe 56 pajisje” ishin të përfshira në përpjekjen për ta vënë atë nën kontroll. Aleksandr Drozdenko, guvernatori i rajonit të Leningradit ku ndodhet porti i Vysotsk, tha të shtunën në mëngjes se një sulm me dron kishte shkaktuar një zjarr në port, i cili sipas tij ishte shuar që atëherë..
Burimi: Euronews Albania
