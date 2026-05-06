Van Basten godet Italinë: Shumë pronarë të huaj, klubet kanë humbur identitetin
Legjenda e Milanit, Marco van Basten, ka ngritur shqetësimin për drejtimin e Serie A, duke kritikuar ndikimin e pronarëve të huaj të klubeve.
“Ka shumë pronarë të huaj në Itali, që nuk kanë lidhje me historinë e klubeve dhe as nuk interesohen për të. Është për të ardhur keq. Duhet që futbolli italian të rikthehet në duart e italianëve për t’u kthyer në majat e Europës”, – u shpreh ai.
Van Basten kritikoi edhe ish-klubin e tij: “Milani nuk është më ai që ishte. Shpresoj të rikthehet, sepse sot Interi dominon në Itali dhe kjo nuk më pëlqen”.
Në fund, ai u ndal te kombëtarja e Italisë: “Sot mungojnë yjet. Italia gjithmonë kishte një portier, mbrojtës, mesfushor dhe sulmues të madh. Tani është e vështirë t’i gjesh”.
Për Botërorin, ai deklaroi se do të mbështesë Holandën, por edhe Brazilin e Carlo Ancelottit.
