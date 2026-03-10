☀️
Tiranë 10°C · Kthjellët 10 March 2026
S&P 500 6,801 ▲0.07%
DOW 47,867 ▲0.26%
NASDAQ 22,746 ▲0.22%
NAFTA 84.59 ▼10.74%
ARI 5,203 ▲1.94%
S&P 500 6,801 ▲0.07 % DOW 47,867 ▲0.26 % NASDAQ 22,746 ▲0.22 % NAFTA 84.59 ▼10.74 % ARI 5,203 ▲1.94 % S&P 500 6,801 ▲0.07 % DOW 47,867 ▲0.26 % NASDAQ 22,746 ▲0.22 % NAFTA 84.59 ▼10.74 % ARI 5,203 ▲1.94 %
10 Mar 2026
Breaking
Pete Hegseth premton “ditën më intensive” të sulmeve amerikane kundër Iranit Izraeli u mohon grave në Gaza “kushtet për të jetuar”: Amnesty Pa dëborë, pa sezon skish: Janari më i ngrohtë në Grenlandë mbyll resortin e Nuuk-ut Champions League, Arbeloa: Edhe pa Mbappe, nuk jemi inferiorë ndaj City-t UEFA në alarm për normat e reja ekonomike të Premier League, prishin ekuilibrat
Menu
Breaking
Pete Hegseth premton “ditën më intensive” të sulmeve amerikane kundër Iranit Izraeli u mohon grave në Gaza “kushtet për të jetuar”: Amnesty Pa dëborë, pa sezon skish: Janari më i ngrohtë në Grenlandë mbyll resortin e Nuuk-ut Champions League, Arbeloa: Edhe pa Mbappe, nuk jemi inferiorë ndaj City-t UEFA në alarm për normat e reja ekonomike të Premier League, prishin ekuilibrat
Sporti

Vendosën baste, Derrick Jones dhe Yaw Yeboah përjashtohen përgjithmonë nga MLS

· 2 min lexim

Derrick Jones dhe Yaw Yeboah janë përjashtuar përgjithmonë nga Major League Soccer për shkeljen e Politikës së Basteve të MLS-së, megjithëse asnjëri nuk ka kontratë aktuale me ndonjë klub të ligës.

Pas marrjes së sinjaleve të dyshimta për baste nga partnerët e integritetit, MLS angazhoi firmën ligjore Patterson Belknap Webb & Tyler LLP për të kryer një hetim. Lojtarët u vendosën në pushim administrativ derisa hetimi të përfundonte.

Pas rishikimit të rezultateve, MLS konkludoi se të dy lojtarët ishin angazhuar në baste të shumta mbi futbollin, përfshirë edhe mbi skuadrat e tyre, gjatë sezoneve 2024 dhe 2025. Në një rast specifik, të dy vunë bast që Jones do të merrte karton të verdhë në ndeshjen e 19 tetorit 2024 dhe ai e mori atë karton.

Hetimi gjithashtu arriti në përfundimin se lojtarët mund të kishin ndarë informacion konfidencial me bastvënës të tjerë për qëllimin e tyre për të marrë karton të verdhë. Megjithatë, nuk u gjet asnjë provë që të sugjeronte se këto veprime kanë ndikuar në rezultatin e ndonjë ndeshjeje.

Komisioneri i MLS, Don Garber, deklaroi:

“Major League Soccer mbetet e përkushtuar ndaj integritetit të ndeshjeve. Liga do të vazhdojë të zbatojë politikat e saj, të rrisë përpjekjet edukative dhe të avokojë për eliminimin e basteve mbi kartonët e verdhë në të gjitha shtetet, për të mbrojtur integritetin e konkurrencës për klubet, lojtarët dhe tifozët.”

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu