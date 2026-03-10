Vendosën baste, Derrick Jones dhe Yaw Yeboah përjashtohen përgjithmonë nga MLS
Derrick Jones dhe Yaw Yeboah janë përjashtuar përgjithmonë nga Major League Soccer për shkeljen e Politikës së Basteve të MLS-së, megjithëse asnjëri nuk ka kontratë aktuale me ndonjë klub të ligës.
Pas marrjes së sinjaleve të dyshimta për baste nga partnerët e integritetit, MLS angazhoi firmën ligjore Patterson Belknap Webb & Tyler LLP për të kryer një hetim. Lojtarët u vendosën në pushim administrativ derisa hetimi të përfundonte.
Pas rishikimit të rezultateve, MLS konkludoi se të dy lojtarët ishin angazhuar në baste të shumta mbi futbollin, përfshirë edhe mbi skuadrat e tyre, gjatë sezoneve 2024 dhe 2025. Në një rast specifik, të dy vunë bast që Jones do të merrte karton të verdhë në ndeshjen e 19 tetorit 2024 dhe ai e mori atë karton.
Hetimi gjithashtu arriti në përfundimin se lojtarët mund të kishin ndarë informacion konfidencial me bastvënës të tjerë për qëllimin e tyre për të marrë karton të verdhë. Megjithatë, nuk u gjet asnjë provë që të sugjeronte se këto veprime kanë ndikuar në rezultatin e ndonjë ndeshjeje.
Komisioneri i MLS, Don Garber, deklaroi:
“Major League Soccer mbetet e përkushtuar ndaj integritetit të ndeshjeve. Liga do të vazhdojë të zbatojë politikat e saj, të rrisë përpjekjet edukative dhe të avokojë për eliminimin e basteve mbi kartonët e verdhë në të gjitha shtetet, për të mbrojtur integritetin e konkurrencës për klubet, lojtarët dhe tifozët.”
