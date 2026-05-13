EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
BTC $79,540 ▼ -1.23% ETH $2,260 ▼ -0.85% XRP $1.4299 ▼ -0.24% SOL $90.9400 ▼ -3.83%
Politika

Vengu: Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut kërkojnë standarde evropiane, jo privilegje

· 2 min lexim

Deputeti dhe ish-ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Pirro Vengu, po zhvillon një vizitë në Maqedoninë e Veriut, ku është takuar me studentë shqiptarë në disa qytete.

Pas takimit me studentët e Universitetit të Tetovës, Vengu ka zhvilluar një tjetër diskutim në Strugë me të rinj shqiptarë, në fokus të të cilit kanë qenë sfidat që ata hasin në arsim dhe përdorimi i gjuhës shqipe në institucionet publike.

Në një status të publikuar në platformën “X”, Vengu thekson se studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut nuk kërkojnë privilegje etnike, por standarde evropiane dhe trajtim të barabartë.

“Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut nuk kërkojnë privilegje etnike, por normalitet evropian! Kjo është beteja e drejtë që studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut po e zhvillojnë me dinjitet, guxim dhe qytetari, duke u shndërruar në një frymëzim për të gjithë. Mohimi ose neglizhenca e gjuhës shqipe nuk është thjesht padrejtësi, por një rrezik për të ardhmen profesionale, shoqërore dhe njerëzore të qindra mijëra të rinjve që duan të ndërtojnë jetën e tyre në vendin e tyre. Sot, këta studentë nuk kërkojnë privilegje etnike, por normalitet evropian! Dhe kjo kauzë meriton të dëgjohet, të mbështetet dhe të fitohet”, shkruan Vengu.

Ai shton se diskutimet në Strugë u fokusuan edhe te roli i ligjvënësve për të mbështetur më shumë studentët dhe komunitetin shqiptar në Maqedoninë e Veriut, duke falënderuar gjithashtu ambasadorin shqiptar në Shkup, Denion Meidani, për angazhimin e tij.

Kujtojmë se studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut prej muajsh kanë protestuar dhe kanë kërkuar që provimet shtetërore të zhvillohen në gjuhën shqipe, duke e cilësuar këtë si një çështje të barazisë dhe të të drejtave të tyre gjuhësore.

Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut nuk po kërkojnë privilegje etnike, por një normalitet europian!Kjo është beteja e drejtë që studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut po bëjnë me dinjitet, guxim dhe qytetari, duke u kthyer në një frymëzim për gjithë.Mohimi apo… pic.twitter.com/vPdVzWepKM

