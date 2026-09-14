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Kronika

VIDEO / Doli nga burgu me leje, dalin detaje dhe pamje nga ngjarja ku u përfshi Alket Rizai

· 3 min lexim
nga burgu

I dënuari me burgim të rëndë Alket Rizai, ish-bashkëpunëtor i Vasilis Palaiokostas, dyshohet se është përfshirë në incidentin me të shtëna jashtë një beach bar-i në bulevardin Athinë–Sounio, në Anavyssos.

Të shtëna jashtë një beach bar-i në Anavyssos

Sipas informacioneve të ERT-së, nga analiza e pamjeve filmike, policët konstatuan se një nga personat e përfshirë në incident ishte edhe Alket Rizai, i cili kishte dalë me leje nga burgu i Domokos.


Përfshirja e Alket Rizait në incidentin me të shtëna në Anavyssos

Sipas informacioneve, Alket Rizai është i përfshirë në incidentin me të shtëna jashtë beach bar-it në Anavyssos / Eurokinissi

Në orët e para të mëngjesit të së dielës u dha alarmi në Anavyssos, pas një njoftimi për të shtëna me armë jashtë një beach bar-i të zonës.

Sipas informacioneve të deritanishme, Policia u njoftua rreth orës 05:15. Gjatë këqyrjes së vendit, policët gjetën dy gëzhoja, si edhe gjurmë gjaku.

Më vonë, ata u njoftuan nga Qendra Shëndetësore e Kalyvia-s se atje kishin shkuar për ndihmën e parë një 20-vjeçar grek, me plagë në kyçin e këmbës nga copëza xhami, dhe një 41-vjeçar pakistanez, me plagë tejshpuese nga plumbi në pulpë. Të dy dhanë deklarime para autoriteteve.

Të dy ishin punonjës të biznesit, por dyshohet se kanë dhënë versione të ndryshme për ngjarjen, ashtu si edhe pronari i lokalit.

Lidhur me atë që kishte ndodhur më parë, informacionet e ERT-së bëjnë me dije se, në një moment, pasi pjesa më e madhe e klientëve ishte larguar nga lokali, pronari uli volumin e muzikës.

Atëherë Alket Rizai, i cili ndodhej aty me dy miq të tij, doli në parking dhe ata vendosën muzikën me volum të lartë në makinë.

Pronari doli jashtë dhe u bëri vërejtje, pasi kishte frikë se për shkak të zhurmës mund të thirrej Policia.

Në atë moment palët u përleshën fizikisht, ndërsa edhe persona të tjerë dolën jashtë biznesit.

Gjatë përleshjes, Alket Rizai dyshohet se nxori një armë dhe e mbushi atë, ndërsa më pas armë nxori edhe një afgan – ndoshta pjesëtar i sigurimit të beach bar-it – i cili qëlloi.

Plumbat duket se u devijuan dhe shkaktuan plagosjen e dy punonjësve të biznesit.

Alket Rizai dhe dy miqtë e tij hipën në makinë dhe u larguan, ndërsa nga vendi u largua edhe afgani, i cili gjithashtu është në kërkim.

Deri më tani, për incidentin është arrestuar pronari i biznesit për deklarim të rremë.

Alket Rizai ndodhej jashtë institucionit të vuajtjes së dënimit me leje nga burgu i Domokos dhe duhej të kthehej mëngjesin e së hënës.

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