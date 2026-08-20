Një vend i mundshëm për DeMar DeRozan pas shkëmbimit të Peyton Watson te Cavs
Denver Nuggets po shqyrtojnë mundësinë e nënshkrimit të DeMar DeRozanit pas shkëmbimit të Peyton Watson te Cleveland Cavaliers. Klubi kërkon përforcime me përvojë për të qëndruar konkurrues në Konferencën Perëndimore, ndërsa përballet me kufizime në buxhetin e pagave.
Siç raporton Bleacher Report, sipas gazetarit Chris Haynes, Nuggets e kanë vënë në shënjestër DeRozanin, i cili krahas sezonit të fundit mbeti agjent i lirë pasi u lirua nga Sacramento Kings më herët këtë verë.
Sezoni i fundit me Kings, DeRozan pati mesatare prej 18.4 pikësh, 4.1 asistimesh dhe 2.9 kërcimesh për ndeshje. Një nga pikat e forta të karrierës së tij është qëndrueshmëria: në pesë sezonet e fundit ka luajtur të paktën 74 ndeshje çdo vit.
Denveri pret që një lojtar me përvojën e tij t’i japë skuadrës një shtysë në sulm, sidomos kur luan pranë Nikola Jokiçit, por nënshkrimi do të varet edhe nga mënyra se si organizata menaxhon kufizimet e pagave. Në garë për firmën e tij raportohen edhe Washington Wizards dhe Miami Heat, që ofrojnë alternativa të ndryshme për rolin që mund t’i ofrojnë.
Ku do të përfundojë DeRozan mbetet e paqartë; ai vijon kërkimin e titullit të parë dhe dëshira për t’u bërë kampion pritet të ndikojë në zgjedhjen e tij. Sipas Bleacher Report, vendimi i tij do të përcaktohet nga kombinimi i ofertave sportive dhe ambicies për të fituar një kampionat.
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