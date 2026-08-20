Peyton Watson kalon te Cavaliers në shkëmbim trepalësh; Strus shkon te Clippers, Nuggets marrin dy zgjedhje drafti
Peyton Watson do të vazhdojë karrierën te Cleveland Cavaliers pas një shkëmbimi trepalësh që përfshiu edhe Los Angeles Clippers dhe Denver Nuggets. Në këmbim, Max Strus transferohet te Clippers, ndërsa Nuggets marrin një pick të parë të pakmbrojtur për 2031 nga Cavaliers dhe një pick të dytë për 2032 nga Kings. Watson pritet të nënshkruajë një kontratë katërvjeçare prej 88 milionë dollarësh që përfshin një opsion lojtari.
Siç raporton Bleacher Report, marrëveshja përfshin edhe detaje mbi kapën e pagave: analistë si Bobby Marks i ESPN-it dhanë informacion për ndikimet në kapë, duke theksuar se as Cavs e as Nuggets nuk kanë zgjedhje të para të tregtueshme për t’i përdorur në kthim të menaxhimit financiar.
23-vjeçari Watson shënoi në sezonin e tij më të mirë me mesatare prej 14.6 pikësh, 4.9 kërcimesh dhe 2.1 asistesh në 54 ndeshje, duke realizuar 49.1% nga loja dhe 41.1% nga trepikëshi. Gjatë sezonit ai pati një rol të rëndësishëm kur Aaron Gordon dhe Christian Braun munguan për shkak të lëndimeve, megjithëse u përball edhe me një problem në muskulin e pasmë që e detyroi të humbasë pjesë të kampionatit. Max Strus erdhi në përfundim të një stine të vështirë, ku luajti vetëm 12 ndeshje dhe debutoi në muajin mars; te Clippers pritet të kërkojë të rikthehet si titullar me ndikim.
Ky shkëmbim ndryshon sjelljen e formacioneve: Cavaliers fitojnë një krah të ri sulmues që pritet të marrë vendin si small forward, ndërsa Clippers shtojnë një përvojë prej një titullari si Strus që bashkohet me emra të mëdhenj për të forcuar repartin e pasimit dhe goditjes. Për Nuggets, dy zgjedhjet e ardhshme të draftit u japin mundësi për ndërtim afatgjatë ndërkohë që skuadra raportohet se po vështron edhe opsione të tregut të lirë, përfshirë kandidatë si DeMar DeRozan.
Sipas Bleacher Report, këto lëvizje pritet të kenë impakt të ndjeshëm në dinamikën e konferencës, me Cavs që synojnë të përforcojnë përbërjen dhe me Nuggets që sigurojnë asete drafti për të nisur fazën e ristrukturimit.
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