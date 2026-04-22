S&P 500 7,064 ▼0.63%
DOW 49,149 ▼0.59%
NASDAQ 24,260 ▼0.59%
NAFTA 91.10 ▲1.59%
ARI 4,774 ▲1.15%
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
BTC $78,007 ▲ +1.93% ETH $2,389 ▲ +2.8% XRP $1.4527 ▲ +0.71% SOL $87.9900 ▲ +2.52%
S&P 500 7,064 ▼0.63 % DOW 49,149 ▼0.59 % NASDAQ 24,260 ▼0.59 % NAFTA 91.10 ▲1.59 % ARI 4,774 ▲1.15 % S&P 500 7,064 ▼0.63 % DOW 49,149 ▼0.59 % NASDAQ 24,260 ▼0.59 % NAFTA 91.10 ▲1.59 % ARI 4,774 ▲1.15 %
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043 EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
VIDEO/ Goditi telat elektrikë, momenti kur avioni rrëzohet në Los Angeles

Një avion i vogël u rrëzua në Los Angeles, pasi goditi një shtyllë elektrike dhe më pas u përmbys, duke përfunduar në parkingun e një dyqani pjesësh këmbimi.

Një avion i vogël u rrëzua në Los Angeles, pasi goditi një shtyllë elektrike dhe më pas u përmbys, duke përfunduar në parkingun e një dyqani pjesësh këmbimi.

Piloti, një burrë rreth të 70-ave, u transportua në spital në gjendje kritike. Ai ishte i vetëm në bord dhe deri tani nuk raportohet për të lënduar të tjerë.

Ngjarja ndodhi pranë Aeroportit Whiteman ndërsa pamjet nga vendi i aksidentit tregojnë dëshmitarë që përpiqeshin të ndihmonin pilotin, ndërsa zjarrfikësit ndërhynë për të shmangur rrezikun, pasi pranë rrënojave u konstatua edhe një rrjedhje karburanti.

Sipas një deklarate të Koalicionit të Aeroportit Whiteman, avioni ishte marrë me qira nga piloti.

Autoritetet thanë se ngjarja ndodhi në zonën e Pacoima-s, pranë Sutter Ave dhe Van Nuys Blvd, ku një Cessna e vogël u rrëzua përmbys në një parking të O’Reilly Auto Parts. Ekipet e emergjencës ndërhynë menjëherë në vendngjarje për të kryer operacionin e shpëtimit, ndërsa piloti ndodhej ende brenda avionit gjatë ndërhyrjes.

Situata u komplikua edhe më tej për shkak të telave elektrikë të rrëzuar dhe një shtylle të dëmtuar, që krijuan rrezik shtesë për ekipet e ndihmës dhe banorët në zonë. Shërbimet përkatëse u vendosën për të siguruar zonën dhe për të menaxhuar rrezikun nga energjia elektrike.

Video të kamerave të makinave kanë kapur momentin kur avioni godet linjat elektrike dhe më pas rrëzohet në parking. Piloti mbijetoi dhe u dërgua në spital për trajtim urgjent, ndërsa operacionet e emergjencës vijojnë në zonë.

Dashcam video captured the moment a small plane slammed into a power line and crashed into a Los Angeles parking lot. The pilot, who was the only one on board, survived and was transported to the hospital. https://t.co/a4uUIjDALs pic.twitter.com/rYdvUaNYpf

Breaking Right Now: First responders are on scene at an O’Reilly Auto Parts parking lot near Sutter Ave & Van Nuys Blvd in Pacoima after a small Cessna crashed upside down. Authorities say the pilot was inside the aircraft as crews worked to conduct a rescue. Downed live wires… pic.twitter.com/HzjGL5If9n

Lexo Gjithashtu