Viktor Orbán: Sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës është një ‘operacion’ jo një luftë

Kryeministri hungarez Viktor Orbán ka vënë në pikëpyetje natyrën luftarake të sulmit rus ndaj Ukrainës dhe ka mbështetur presidentin rus Vladimir Putin me fjalët e tij të zgjedhura.

“Ky është një operacion për sa kohë që nuk ka shpallje lufte midis dy vendeve,” tha politikani populist i krahut të djathtë në konferencën e tij vjetore për shtyp në Budapest.

Kjo ishte përgjigjja e kryeministrave në pyetjen se pse ai kishte shmangur së fundmi përdorimin e termit “luftë” në bisedimet e tij me Putinin.

Disa njerëz do t’i karakterizonin ngjarjet si një “luftë”, tha ai.

“Por ne hungarezët nuk i diktojmë askujt se çfarë fjalë duhet të përdorin për të folur për të,” theksoi Orbán. “Ne jemi të kënaqur që nuk është një luftë,” vazhdoi ai.

Nga ana tjetër, ai tha se Ukraina ishte në luftë. Orbán, i cili ka mbajtur prej kohësh marrëdhënie të mira me Putinin, u takua me udhëheqësin e Kremlinit në Pekin në tetor.

Orbán bëri komente të paqarta në lidhje me mosmarrëveshjen me Brukselin mbi 21 miliardë euro të ngrira (23 miliardë dollarë) në fondet e BE-së për Hungarinë. Nga njëra anë, ai hodhi poshtë akuzat se donte ta lidhte këtë çështje me planet e BE-së për ndihmën e mëtejshme të Ukrainës në vlerë prej 50 miliardë eurosh. Nga ana tjetër, ai theksoi se ishte rreptësisht kundër përfshirjes së kësaj shume në 7-vjeçaren e BE-së.

Ai pretendoi se kishte frikë se nuk do të mbetej asgjë për t’i paguar Hungarisë milionat aktuale të bllokuara, pavarësisht se kjo nuk ishte e vërtetë.

Megjithatë, ai është thelbësisht në favor të mbështetjes financiare për Ukrainën, pasi Budapesti është gjithashtu i interesuar për ekzistencën e saj si një vend midis Hungarisë dhe Rusisë.