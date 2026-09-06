12 transferimet e verës në MLS që morën pjesë në Kupën e Botës 2026
Dritarja e dytë e transferimeve në MLS është mbyllur, dhe gjatë verës u finalizuan 12 nënshkrime të lojtarëve që garuan në Kupën e Botës FIFA 2026. Këto lëvizje vijnë pas një rekordi të ligës, kur 45 lojtarë morën pjesë në Botërorin 2026 duke përfaqësuar 22 klube dhe 17 vende të ndryshme.
Siç raporton mlssoccer, mes transferimeve janë emra si Elias Achouri te San Diego FC (Tunizia) — një krah për të majtë 27-vjeçar i marrë nga FC Copenhagen si Designated Player dhe pjesë e të tria ndeshjeve të Tunizisë në grup; Júnior Alonso te Atlanta United (Paraguai) — qendërmbrojtësi veterani që erdhi si lojtar i lirë nga Atlético Mineiro; Cédric Bakambu te San Diego FC (Republika Demokratike e Kongos) — sulmues me përvojë, i lirë pas aventurës te Real Betis; Casemiro te Inter Miami CF (Brazil) — mesfushori shumë i vlerësuar me karrierë të spikatur në Europë; dhe Luc de Fougerolles te Real Salt Lake (Kanada) — i ri i huazuar nga Fulham, i dalluar gjatë rrugëtimit të Kanadasë në Botëror.
Lista vijon me David Douděra te FC Cincinnati (Çekia) — mbrapavija e ardhur nga Slavia Prague me përvojë kompetitive dhe tituj në bagazh; Breel Embolo te Atlanta United (Zvicër) — sulmues i marrë si Designated Player nga Stade Rennais dhe titullar i Zvicrës në Kupë; Lyle Foster te Houston Dynamo FC (Afrika e Jugut) — huazim nga Burnley, me eksperiencë në Premier League; dhe Matías Galarza te Inter Miami CF (Paraguai) — mesfushor i huazuar nga River Plate që realizoi një gol të hershëm në ndeshjen përgjatë Botërorit.
Në fund të listës janë edhe Angus Gunn te San Jose Earthquakes (Skoci) — portieri titullar i Skocisë në Botëror dhe i ardhur si lojtar i lirë nga Nottingham Forest; Elias Saad te Nashville SC (Tunizia) — krahues i huazuar nga FC Augsburg; dhe Matt Turner te New England Revolution (SHBA) — portier i kombëtares amerikane, me huazim të zgjatur nga Olympique Lyon dhe opsion blerjeje. Të gjithë këta lojtarë pritet të sjellin përvojë ndërkombëtare dhe thellësi në planet e ekipeve për sezonin e ardhshëm.
Përmbledhja e këtyre transferimeve dhe detajet shtesë janë publikuar nga mlssoccer.
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