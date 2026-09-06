Itali, tre të rinj shqiptarë arrestohen brenda një muaji: media lokale zbulon skemën e “turistëve-korrierë” të kokainës
Një seri prej tre arrestimesh të të rinjve shqiptarë brenda më pak se një muaji në zonën e Ankonës dhe Jesit, në Itali, po nxjerr në pah një metodë të organizuar të shpërndarjes së kokainës, ku persona pa precedentë penalë dyshohet se dërgohen nga Shqipëria si “turistë”, me makinë, strehim dhe shpenzime të mbuluara nga organizata.
Zhvillimi i fundit është raportuar më 5 shtator 2026 nga media italiane Osimo Oggi, pas arrestimit të Klementjon Qefa, 22 vjeç, në Jesi. Sipas medias, ai është shqiptari i tretë i arrestuar nga Carabinieri i Osimos në rreth 30 ditë në operacione që paraqesin karakteristika pothuajse identike.
Qefa u arrestua në flagrancë nën akuzën e shitjes dhe mbajtjes së lëndëve narkotike me qëllim shpërndarjeje. Hetimi ndaj tij lidhet me aktivitetin e Nucleo Operativo e Radiomobile të Carabinieri-t të Osimos, të cilët prej disa javësh po ndjekin kanalet e furnizimit me kokainë në zonën e Vallesinës.
Por ajo që e bën rastin më interesant se një arrestim i zakonshëm për drogë është modeli që hetuesit po shohin pas tre episodeve të njëpasnjëshme.
Përpara Qefës, më 5 gusht, ishte arrestuar 19-vjeçari shqiptar Ejdi Grabovaj, ndërsa më 17 gusht kishte përfunduar në pranga 23-vjeçari Lili Qarri.
Grabovaj u kap në zonën Pinocchio të Ankonës. Sipas raportimit të mëparshëm të Osimo Oggi, ai kishte hyrë në Itali me qëndrim turistik tremujor dhe dyshohej se ishte rekrutuar pikërisht për të shpërndarë kokainë. Media raportonte se organizata i siguronte strehimin, automjetin dhe shpenzimet e qëndrimit.
Vetëm dymbëdhjetë ditë më vonë, më 17 gusht, Carabinieri arrestoi Lili Qarri, 23 vjeç, në zonën Minonna të Jesit. Në këtë rast u gjetën rreth 160 doza kokainë, të cilat sipas raportimit ishin fshehur në bimësi. Arrestimi u konfirmua nga gjykata dhe i riu u la në paraburgim.
Tani, me arrestimin e tretë, media italiane shkruan se hetuesit po përpiqen të shkojnë përtej shpërndarësve dhe të identifikojnë strukturën që i rekruton dhe i dërgon në Itali.
Sipas informacionit të publikuar nga Osimo Oggi, të rinjtë paraqesin një profil të ngjashëm: janë shumë të rinj, pa precedentë penalë dhe hyjnë në Itali si vizitorë. Organizata që qëndron pas tyre dyshohet se u siguron automjetin për shpërndarjen e drogës, ushqimin, strehimin dhe një pagesë ditore që media e përllogarit rreth 50 euro neto në ditë.
Skema synon, sipas raportimit, të shfrytëzojë periudhën e qëndrimit të ligjshëm turistik. Nëse nuk kapen nga policia, korrierët mund të qëndrojnë deri në tre muaj dhe më pas të kthehen në Shqipëri ose të zhvendosen në një zonë tjetër të Italisë apo në një vend tjetër të Bashkimit Evropian.
Osimo Oggi i përshkruan këta shpërndarës si “pony express të kokainës”, pasi funksioni i tyre kryesor nuk është drejtimi i rrjetit, por shpërndarja e drogës te klientët duke përdorur automjete të vendosura në dispozicion nga organizatorët.
Hetuesit italianë po përpiqen tani të përcaktojnë nëse tre të arrestuarit furnizoheshin nga i njëjti burim dhe kush janë personat që organizojnë rekrutimin, transportin, strehimin dhe furnizimin me drogë.
Në këtë fazë duhet bërë një dallim i rëndësishëm: ekzistenca e tre arrestimeve është konkrete, ndërsa përshkrimi i një “centrale ndërkombëtare” dhe mënyra e detajuar e rekrutimit mbështeten te informacionet hetimore të raportuara nga media lokale dhe hetimi ende nuk ka përfunduar.
Megjithatë, tre arrestime me profil të ngjashëm brenda pak javësh kanë ngritur dyshimin se nuk bëhet fjalë për episode të izoluara, por për një mënyrë të standardizuar të përdorimit të të rinjve shqiptarë si shpërndarës të përkohshëm të kokainës në tregun italian.
Lexo raportimin e Osimo Oggi të 5 shtatorit 2026
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