Vizita në Korenë e Jugut, Rama takim me homologun Kim Min-seok: Forcojmë bashkëpunimin në tregti, investime dhe inteligjencë artificiale
Kryeministri Edi Rama, gjatë vizitës së tij në Korenë e Jugut, u prit në një takim nga homologu koreano-jugor, Kim Min-seok. Dy liderët diskutuan mundësitë për forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve.
Gjatë takimit, Rama u shpreh se Koreja e Jugut është një burim frymëzimi për Shqipërinë në aspektin e zhvillimit kombëtar. Ai nënvizoi se të dy vendet kanë ngjashmëri të mëdha, pasi kanë kapërcyer vështirësi dhe kanë arritur zhvillim ekonomik e demokratik, pavarësisht distancës gjeografike.
“Shqipëria është e interesuar të forcojë bashkëpunimin në fushat e tregtisë, investimeve dhe inteligjencës artificiale”, tha Rama.
Sipas mediave koreane, Kim shprehu dëshirën për të zgjeruar shkëmbimet dhe bashkëpunimin me vendi ynë, duke vënë në dukje se Shqipëria ka emëruar ministrin e parë të inteligjencës artificiale (AI) në botë, “Diella”. Ai theksoi se edhe Koreja e Jugut i kushton rëndësi të veçantë teknologjive të avancuara dhe zhvillimit të AI-së.
Takimi u zhvillua në kuadër të vizitës së Ramës në Seul, ku ai mori pjesë në një konferencë ndërkombëtare.
