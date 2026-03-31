Votimi i publikut dhe sfida, kush janë dy fermerët që shkojnë në televotim
Xhesi Loci dhe Dj FairFax janë dy fermerët që do të shkojnë në një televotim kokë më kokë dhe njëri prej tyre do të largohet ditën e premte nga “Ferma Vip”.
Në nisje të spektaklit ditën e premte, moderatorja Arbana Osmani hapi një televotim, për fermerin më të preferuar.
Me shumicë votash, e preferuar doli poetja Mimoza Ahmeti, ndërsa më pak të votuar nga publiku ishin Xhesi Loci, Dj FairFax, Khuba dhe Dona.
Si fermerja më e preferuar, Moza i ndau në dy grupe me nga dy persona: Xhesi Loci dhe Dj FairFax grupi i kuq e Khuba dhe Dona grupi blu.
Pas përballjes në sfidë, grupi blu arritën të parët pranë pikës së “finishit”, duke bërë që Xhesi Loci dhe Dj FairFax të përjetojnë një javë “të nxehtë” e njëri prej tyre do të largohet ditën e premte nga ferma.
Është publiku ai që do të vendosë se kush duhet të vazhdojë garën për çmimin e madh prej 200 mijë eurosh.
Tensioned dhe ethet e televotimit kanë nisur…
