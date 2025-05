Vranë 18-vjeçarin dhe mbuluan krimin, 65-vjeçari i dha fund jetës

Bletërritësi Rexhep Vathi, bashkëautor në vrasjen e të riut Antonio Karafili piu fostoksinë, duke i dhënë fund jetës në mënyrë misteriozë. Edhe deklaratat e tij pas ngjarjes ishin kontradiktore.

Ai tha pas vrasjes, se nuk e njeh as Antonion dhe as Kejsin, por telefonatat e shtuara të tij pas ngjarjes provojnë të kundërtën. Ai tha se ka qenë në Fushë-Krujë në festën e mbesës së tij ditën e tragjedisë. Në Prokurorinë e Korçës ai ka ngritur dhe një alibi tjetër që ka të bëjë me datën 15 Qershor, ai tha se ishte në Fushë-Krujë për festën e Bajramit. Por, vëllai i Antonios dëshmon se Rexhepi ka qenë atje.

“Po jam unë personi i parë që jam takuar me të. Kemi shkuar atje, kemi ndaluar para lokalit që kemi pasur ne atje. Kam shkuar sepse Rexhepi mbante bletë atje dhe rrinte në një rulotë. Ka qenë brenda në rulotë, i kam trokitur tek dera dhe e kam pyetur nëse se kishte informacion apo nëse e kishte parë vëllain dhe më tha që nuk kishte asnjë informacion”, ripërsërit dëshminë vëllai i të ndierit Antonio Karafili

“Absolutisht! Kjo ka qenë një gjë e planifikuar nuk ka asgjë. Kjo është logjike, flet vetë. Edhe të mos kishin bërë akt-ekspertizën edhe të mos ishin ndjekur fare me prova dhe me të gjitha e tregon vetë fakti që si ka ndodhur dhe si e kanë sjellë djalin deri këtu”, tha e ëma Antonio Karafilit.

Më pas mësohet se Rexhep Vathi ka debatuar me ortakun e tij për këtë lidhje, shkak për të cilin edhe janë ndarë. Pyetja, që shtrojnë të gjithë sot është: Pse iu mor jeta të riut 18-vjeçar Antonio Karafili?

Pas 7 vjetësh nga ngjarja e rëndë ndaj Kejsi Spahillarit është lëshuar urdhër-arrest ndërkombëtar, pasi ajo jeton në Kanada, ku ka ndërtuar një jetë të re mbi krimin makabër, që bëri dhe mbuloi me alibi të sajuara.