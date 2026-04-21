Vrasja në Memaliaj, reagon policia: I plagosur edhe vëllai i autorit të dyshuar! 29-vjeçari në kërkim
Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e kësaj të martë në Memaliaj ku humbi jetën një 30-vjeçar. Lidhur me ngjarjen, policia ka dalë me një reagim zyrtar e cila njofton se vrasja ka ndodhur rreth orës 20:50.
Mësohet se pas një konflikti 29-vjeçari Donald Nela ka hapur zjarr ndaj 30-vjeçarit, Endi Goxha. Fatkeqësisht Goxha nuk ka arritur t’iu mbijetojë plagëve të marra dhe ka ndërruar jetë rrugës për në spital.
I plagosur ka mbetur edhe vëllai i autorit, 25-vjeçari Darjo Nela. Ende nuk dihen rrethanat e plagosjes së 25-vjeçarit. Ai mësohet se është jashtë rrezikut për jetën. Autori pas ngjarjes ështe larguar me makinë ndërsa policia po punon për kapjen e tij.
“Memaliaj/Informacion paraprak. Rreth orës 20:50, në Memaliaj, dyshohet se pas një konflikti, shtetasi D. N., 29 vjeç, ka qëlluar me armë zjarri shtetasin E. G., 30 vjeç, i cili ka humbur jetën rrugës për në spital.
I plagosur, në rrethana ende të paqarta, ka mbetur edhe vëllai i autorit të dyshuar, shtetasi D. N., 25 vjeç, jashtë rrezikut për jetën. Autori i dyshuar, pas ngjarjes, është larguar me automjet. Shërbimet e Policisë janë vënë në ndjekje të tij.
Ndërkohë, është ngritur një grup i posaçëm hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes”, njofton policia.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.