Wembanyama nuk ishte lojtari më i gjatë në kualifikueset për Kupën e Botës FIBA 2027
Victor Wembanyama nuk u rendit si lojtari më i gjatë gjatë raundeve të fundit kualifikuese për Kupën e Botës së FIBA 2027. Ylli i Francës mat rreth 2.24 metra dhe mbeti katër inç larg titullit të lojtarit më të gjatë në këtë dritare kualifikuese.
Siç raporton Bleacher Report, nderi i lojtarit më të gjatë i përket Hamad Abouelrish nga Egjipti, që shënon rreth 2.34 metra dhe, sipas organizatës, është lojtari më i gjatë që ka marrë pjesë ndonjëherë në një ngjarje globale të FIBA. Në anën tjetër, më të shkurtët në këtë dritare ishin Yuki Togashi i Japonisë dhe Childe Dundao i Angolës, të dy rreth 1.68 metra, sipas të dhënave të FIBA.
Pavarësisht se nuk ishte më i gjatë, Wembanyama vazhdoi të ketë një ndikim të rëndësishëm për Francën. Në përballjen me Suedinë në Stokholm të shtunën e kaluar ai shënoi 18 pikë, realizoi 6 nga 7 gjuajtjet nga loja dhe përfundoi me tetë kërcime, ndihmuar ekipin të përmirësonte bilancin në grup në 7-1.
Faza kualifikuese vazhdon ndërsa vendet për Kupën e Botës 2027 në Katar po përcaktohen, dhe dallimet në lartësi mes lojtarëve kanë tërhequr vëmendjen gjatë kësaj periudhe. Sipas Bleacher Report, këto ndryshime në përbërje dhe statistika kanë qenë ndër temat kryesore të diskutimit për dritaren e fundit kualifikuese.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.