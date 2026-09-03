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NBA

Një hap i ri i Russell Westbrook pas pensionimit: bashkëthemelues i një lige globale basketbolli

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Russell Westbrook po zhvendos fokusin pas një karriere të gjatë në NBA duke u përfshirë në një projekt të ri të basketbollit global. Pas njoftimit të pensionimit më 12 gusht, pas 18 sezoneve në ligë, ai mori rol udhëheqës në një iniciativë që synon të zhvillojë garë për meshkuj dhe femra në tre kontinente.

Sipas Bleacher Report, Westbrook iu bashkua Project B si bashkëthemelues dhe Chief Strategy Officer, ku do të marrë pjesë aktive në formësimin e strategjisë së skuadrave dhe vizionit afatgjatë të organizatës. Ai gjithashtu mban një pjesë të pronësisë në ligë, e cila synohet të zhvillojë kompeticione në Azi, Evropë dhe Amerikë, me sezonin e parë që pritet të nisë në janar 2027.

Roli i Westbrook përfshin ndërtimin e bashkëpunimeve me kompani në të cilat ai ka qenë i përfshirë më parë, përfshirë media, produkte për konsumatorë dhe programe komunitare. Ai ka themeluar Russell Westbrook Enterprises dhe ka pasur investime në fusha të ndryshme të biznesit. Project B u themelua nga drejtues teknologjie si Geoff Prentice dhe Grady Burnett, ndërsa drejtues të tjerë përfshijnë Landry Fields për basketbollin e meshkujve dhe Alana Beard si chief basketball officer; në projekt janë përfshirë edhe figura të njohura sportive dhe investitorë të tjerë, dhe liga ka rënë dakord për kontrata me disa nga yjet aktuale të WNBA-së.

Stadet e para të sezonit debutues do të përfshijnë qytete si Valencia në Spanjë dhe Tokio në Japoni, me secilën vendndodhje që pritet të organizojë turne 10-ditorë; kjo strukturuese reflekton synimin për të ndërtuar një prezencë ndërkontinentale që nis në janar 2027. Bleacher Report vëren se kombinimi i investitorëve dhe emrave të njohur të lojtarëve tregon synimin ambicioz të projektit dhe rolin kyç të Westbrook në nisjen e saj.

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