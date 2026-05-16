“Xi nuk dëshiron të shohë një luftë”, Tajvani drejtuar Trumpit: Ne jemi sovranë dhe të pavarur
Tajvani deklaroi sovranitetin e tij të shtunën pasi Presidenti i SHBA-së Donald Trump paralajmëroi kundër vetëvendosjes së Tajvanit pas samitit dy-ditor të udhëheqësit amerikan me Presidentin kinez Xi Jinping në Pekin.
Tajvani “është një komb demokratik sovran dhe i pavarur dhe nuk është i varur nga Republika Popullore e Kinës”, tha Ministria e Jashtme e Tajvanit në një deklaratë.
Vërejtjet e ministrisë vijnë si një qortim i shpejtë kundër Trump, i cili tha të premten se “nuk po kërkonte që dikush të bëhej i pavarur” kur u pyet nëse SHBA-të do të vinin në ndihmë të Tajvanit në rast të një pushtimi nga Kina.
“Dhe, e dini, ne duhet të udhëtojmë 9,500 milje për të luftuar një luftë. Unë nuk po kërkoj këtë”, tha ai për Fox News , duke shtuar se dëshiron që të dyja palët të “qetësohen”.
Ndërsa SHBA-të nuk e njohin zyrtarisht ishullin vetëqeverisës, ai është kritikuar nga Kina për shitjen e armëve në Tajvan, gjë të cilën Xi i kërkoi Trump të mos e vazhdojë, pasi Kina e njeh Tajvanin si pjesë të territorit kinez.
Sipas medias shtetërore kineze, Xi e quajti Tajvanin “çështjen më të rëndësishme në marrëdhëniet Kinë-SHBA”, dhe se nëse nuk trajtohet siç duhet, të dyja palët mund të hyjnë në konflikt. Megjithatë, Trump kundërshtoi çdo përshkallëzim të tensionit, duke këmbëngulur se “Xi nuk dëshiron të shohë një luftë”.
