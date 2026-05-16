Aksident i rëndë në Tajland, treni përplaset me autobusin! 8 të vdekur dhe 25 të plagosur
Një përplasje midis një treni mallrash dhe një autobusi publik ka vrarë të paktën tetë persona dhe ka plagosur 25 të tjerë në Bangkok, thanë shërbimet e emergjencës.
Zyrtarët e policisë dhe të shpëtimit thanë se përplasja shkaktoi një zjarr që përfshiu autobusin publik të shtunën.
Flakët u përhapën edhe në automjetet aty pranë, duke bërë që zjarrfikësit dhe ekipet e shpëtimit të dërgoheshin në vendngjarje. Ekipet punuan për të nxjerrë viktimat e plagosura nga rrënojat, ndërsa ekipet e zjarrfikësve arritën të shuanin flakët.
Zjarri është vënë nën kontroll, me ekipet që tani po punojnë për të ftohur zonën, për të nxjerrë gazin dhe për të vazhduar kërkimin për viktimat. Shkaku i aksidentit është duke u hetuar.
