Lewandowski do të largohet nga Barcelona në fund të sezonit
FC Barcelona njoftoi para pak çastesh se Robert Lewandowski do të largohet nga kampionët e Spanjës në fund të sezonit.
Sulmuesi polak, i cili u transferua nga Bayern-i i Mynihut, qëndroi katër vite në La Liga me Barcelona-n. 37-vjeçari fitoi titullin spanjoll të La Liga-s tri herë gjatë asaj periudhe.
Ndërkohë, mbetet e paqartë se ku do të përfundojë Lewandowski këtë verë.
