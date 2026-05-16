16 May 2026
Bota

Zyrtarët e Lindjes së Mesme: SHBA-të dhe Izraeli po përgatiten për sulme të reja ndaj Iranit

· 2 min lexim

SHBA-të dhe Izraeli po kalojnë nëpër përgatitjet më intensive për sulme të reja kundër Iranit që nga armëpushimi i arritur muajin e kaluar, sipas The New York Times.

Dy zyrtarë të Lindjes së Mesme thanë se të dy vendet po kërkojnë të jenë gati që javën e ardhshme.

Një nga opsionet përfshin dërgimin e trupave në terren për të nxjerrë materialin bërthamor të fshehur nën rrënoja, sipas zyrtarëve amerikanë.

Por zyrtarët ushtarakë i thanë gazetës Times of Israel se një operacion i tillë do të kërkonte mijëra forca mbështetëse për të krijuar një perimetër rreth një zone operacioni.

Ndërkohë, zyrtarët amerikanë shtuan se një tjetër opsion përfshin bombardime më intensive të vendeve ushtarake dhe të infrastrukturës iraniane.

Dje, Kanali 12 i Izraelit raportoi se vendi po përgatitet për rifillimin e afërt të luftës kundër Iranit.

Ndërkohë, Trump tha se e kishte hedhur poshtë propozimin e fundit të paqes nga Irani, duke u thënë gazetarëve: “Nëse nuk më pëlqen fjalia e parë, thjesht e hedh poshtë… ishte një fjali e papranueshme”.

