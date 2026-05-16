Tiranë 17°C · Stuhi 16 May 2026
S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲4.23%
ARI 4,562 ▼2.63%
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984
BTC $78,084 ▼ -2.88% ETH $2,179 ▼ -3.32% XRP $1.4131 ▼ -3.24% SOL $86.3800 ▼ -4.69%
16 May 2026
Breaking
Hidhet shorti në KQZ, këta janë numrat e subjekteve politike për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë Shqipëria nuk është e hajdutit Sali Kulla dhe e dhëndrit budalla! Lewandowski do të largohet nga Barcelona në fund të sezonit Votat pro për rezolutën e integrimit, Berisha: Është çështje e shqiptarëve VIDEO/ Qytetari-Berishës: Kilometri i fundit s'paska të sosur, përgjigjet kreu i PD-së
Kronika

VIDEO/ Qytetari-Berishës: Kilometri i fundit s’paska të sosur, përgjigjet kreu i PD-së

· 3 min lexim

Në një bashkëbisedim online me qytetarët këtë të shtunë, kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u pyet edhe mbi sloganin e protestave të opozitës “kilometri i fundit”, për rrëzimin e Edi Ramës dhe objektivin për një qeveri teknike.

Qytetari Liman Lama e pyeti kreun e PD-së: “Përshëndetje doktor, a mund të na thoni sa metra ka kilometri i fundit, se nuk paska të sosur?”

Në përgjigje, Berisha deklaroi se opozita ka si objektiv largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike, të cilën ai e cilësoi si të domosdoshme për garantimin e zgjedhjeve të lira.

“Objektivi është largimi i Edi Ramës dhe krijimi i qeverisë teknike. A janë hedhur bazat për këtë kërkesë? Po. Janë disa rezoluta, edhe e fundit që u miratua në Zagreb që insiston për qeveri teknike. Por në mënyrë të veçantë damkosja e zgjedhjeve si një proces ku u shua linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partiake fakton se me këtë regjim nuk ka zgjedhje dhe duhet një qeveri teknike, një qeveri për të bërë zgjedhje. Dhe këtë e kemi në dorë ne, kjo është në dorën tonë si opozitë, të vazhdojmë kryengritjen tonë paqësore gjer në realizimin e objektivit. Ky është kilometri i fundit. I lamë të gjitha mbrapa. Ju garantoj se jemi në rrugën e duhur. Së bashku, të pamposhtur, do ta çojmë Edi Ramën aty ku e meriton. Ne do ta vazhdojmë këtë betejë të lodhshme dhe rraskapitëse, me sakrifica, ashtu siç e përshkroi edhe qytetari që tha: “Mora plumbin në këmbë, mora gazin në fytyrë”, e shumë të tjera me radhë. Të gjitha këto janë të vërteta. Nuk ka asgjë në botë që mund të na ndajë pa e arritur qëllimin tonë. Jemi në kilometrin e fundit dhe këtë kilometër do ta përshkojmë së bashku për të shpëtuar Shqipërinë dhe shoqërinë shqiptare nga një e keqe që vendi nuk e ka njohur, përveçse në kulmin e regjimit të Enver Hoxhës”, u shpreh Berisha.

Ai shtoi gjithashtu se protestat e opozitës kanë pasur, sipas tij, efekt të dukshëm politik, duke e vendosur kryeministrin në presion ndërkombëtar.

“Unë mendoj se nuk duhet t’i shohim gjërat bardh e zi. Mund të organizohet më mirë protesta, por protestat kanë pasur efekt të jashtëzakonshëm. Ato bënë që Edi Rama të jetë në rrethin e kuq, të udhëtojë i ‘plagosur’ politikisht”, deklaroi Berisha.

“Edhe sa metra ka kilometri i fundit, se nuk paska të sosur?” Berisha i përgjigjet komentuesit pic.twitter.com/5XckNCK5AN

