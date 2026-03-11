🌤️
Sporti

Zbulohet identiteti vizual i Lojërave Mesdhetare Taranto 2026

· 2 min lexim

Komiteti Organizator i “Mediterranean Games Taranto 2026” prezantoi identitetin vizual zyrtar të eventit, të quajtur “Look of the Games”, i cili do të shoqërojë narrativën dhe imazhin e Lojërave në të gjitha arenat sportive, hapësirat urbane dhe materialet zyrtare.

Ky identitet vizual është frymëzuar nga deti, lëvizja dhe vizioni për të ardhmen, duke reflektuar rolin e Lojërave Mesdhetare si një hapësirë takimi dhe dialogu midis vendeve që ndajnë një histori mijëravjeçare dhe një trashëgimi të përbashkët kulturore.

Në këtë kontekst, qyteti i Tarantos ripohon rolin e tij historik si një pikë takimi në Mesdhe, një qytet që mirëpret ata që mbërrijnë nga deti dhe i bashkon në një frymë të përbashkët.

Gjuha vizuale e eventit është ndërtuar mbi forma fluide, dinamike dhe organike, të cilat ndahen dhe bashkohen në një lëvizje të vazhdueshme dhe harmonike.

Koncepti është i frymëzuar nga futurizmi, i riinterpretuar në mënyrë bashkëkohore për të shprehur energji, dinamizëm dhe orientim drejt së ardhmes.

Identiteti vizual evokon rrjedhën e ujit, një element qendror në identitetin e Lojërave, ku deti shndërrohet në metaforë dhe hapësirë lidhjeje që bashkon popujt, kulturat dhe brezat përgjatë brigjeve të Mesdheut.

Paleta e ngjyrave pasqyron identitetin e qytetit të Tarantos: bluja dhe e kuqja karakteristike e qytetit, ngjyra blu e detit dhe tonet e ngrohta të diellit mesdhetar. Ndërsa e bardha përdoret si një hapësirë e hapur shkëmbimi, duke krijuar ekuilibër dhe lehtësi në kompozim.

Pjesë e sistemit vizual është edhe motoja “Embrace the Future”, e cila përmbledh vizionin e Lojërave: të shohësh drejt së ardhmes përmes sportit, bashkëpunimit midis vendeve mesdhetare dhe rolit aktiv të brezave të rinj.

Identiteti i ri vizual do të shoqërojë përgatitjet drejt vitit 2026 dhe synon ta bëjë menjëherë të dallueshme imazhin e Lojërave, duke e shndërruar Taranton dhe qytetet pritëse në një peizazh të përbashkët vizual që rrëfen Mesdheun si një hapësirë takimi, energjie dhe të ardhmeje.

