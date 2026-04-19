Zelensky: Të ardhurat nga nafta ruse po financojnë luftën
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka kritikuar lehtësimin e sanksioneve ndaj energjisë ruse, duke shkruar në X se “çdo dollar i paguar për naftën
Sipas materialit burimor, deklarata e tij më 19 prill vjen pasi Shtetet e Bashkuara zgjatën përjashtimin për naftën ruse më herët gjatë javës, ndërsa të dhënat tregojnë se Moska pothuajse i dyfishoi të ardhurat nga nafta në mars, mes rritjes së çmimeve të energjisë, ndërsa Irani vazhdon të pengojë transportin në Ngushticën kyç të Hormuzit.. Ky zhvillim paraqitet si pjesë e një situate më të gjerë ndërkombëtare, me ndikim politik, diplomatik ose të sigurisë, në varësi të ngjarjes.
Në vijim të raportimit, theksohet se Zelensky pretendoi se më shumë se 110 cisterna nga flota në hije e Rusisë janë aktualisht në det, duke transportuar mbi 12 milionë tonë naftë ruse me vlerë 10 miliardë dollarë. Po ashtu, artikulli shton se ai shtoi se “lehtësimi i vazhdueshëm i sanksioneve ndaj Rusisë nuk pasqyron situatën reale në luftë apo në diplomaci dhe ushqen iluzionin e udhëheqjes ruse se ata mund ta vazhdojnë luftën”..
Në përmbledhje, materiali e vendos theksin te pasojat dhe reagimet që lidhen me këtë çështje, duke nënvizuar se zelensky tha se Rusia ka lëshuar më shumë se 2.360 dronë sulmues, 1.320 bomba të drejtuara dhe pothuajse 60 raketa gjatë javës së kaluar. Sulmet e fundit përfshinë një goditje gjatë natës në Chernihiv që vrau një djalë 16-vjeçar dhe plagosi katër të tjerë, thanë zyrtarët lokalë më 19 prill..
Burimi: Euronews Albania
