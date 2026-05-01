S&P 500 7,255 ▲0.64 % DOW 49,726 ▲0.15 % NASDAQ NAFTA 101.98 ▼2.94 % ARI 4,639 ▲0.19 % S&P 500 7,255 ▲0.64 % DOW 49,726 ▲0.15 % NASDAQ NAFTA 101.98 ▼2.94 % ARI 4,639 ▲0.19 %
EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944
01 May 2026
I moshuari ndërroi jetë pas përplasjes me kamion në hyrje të Shkodrës Aksident fatal në Shkodër: Kamioni përplasi këmbësorin 78-vjeçar, drejtuesi shoqërohet Tentuan të vjedhin një Land Rover në Dhërmi, arrestohen një 25-vjeçar dhe një 17-vjeçare Ibrahimaj: Shqipëria si destinacion i rritjes së investimeve – mundësi për kompanitë gjermane Ngritet kallëzim penal ndaj ish-kryetarit të Strumicës, Kostadinov
Kosova

Zgjedhjet e 7 qershorit, të mërkurën fillon afati për regjistrimin e votuesve të diasporës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhjen e 41-të në këtë vit, të kryesuar nga kryesuesi, Kreshnik Radoniqi.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhjen e 41-të në këtë vit, të kryesuar nga kryesuesi, Kreshnik Radoniqi.

Pas caktimit dhe shpalljes të datës 7 qershor 2026 për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, KQZ mori disa vendime në kuadër të fillimit të përgatitjes për organizimin e këtyre zgjedhjeve.

Në këtë mbledhje, KQZ mori vendim për caktimin e afateve dhe miratoi planin e aktiviteteve për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, i cili përfshin, ndër të tjera: deklarimin e partive politike për pjesëmarrje/mospjesëmarrje në zgjedhje; deklarimin e partive politike për formimin e koalicioneve; aplikimin për certifikimin e subjekteve politike; dorëzimin e listave të kandidatëve dhe verifikimin e tyre; periudhën e fushatës zgjedhore; caktimin e qendrave të votimit, përfshirë përfaqësitë diplomatike; regjistrimin e votuesve brenda dhe jashtë Kosovës; periudhën e votimit përmes postës dhe në përfaqësi diplomatike; certifikimin e listës së votuesve; akreditimin e vëzhguesve dhe mediave; si dhe emërimin e anëtarëve të 38 Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve dhe këshillave të vendvotimeve.

KQZ gjithashtu vendosi që afati për aplikimin dhe regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës fillon të mërkurën me 6 maj dhe zgjat 12 ditë.

Në vazhdim të mbledhjes, KQZ mori vendim për miratimin e planit të buxhetit për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 7 qershor 2026. Buxheti i planifikuar dhe miratuar për organizimin e këtyre zgjedhjeve është në vlerën: 10,887,186.445 Euro.

Në fund të mbledhjes, KQZ miratoi formulën për anëtarë të 38 Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 7 qershor 2026.

Po ashtu, në këtë mbledhje, KQZ miratoi planin për rekrutimin dhe angazhimin e stafit të përkohshëm për zgjedhjet e 7 qershorit 2026, si dhe vendimin për kompensimin e punës jashtë orarit./Telegrafi/

