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Kronika

Zjarre në Mallakastër dhe Finiq, shkrumbohen dhjetëra hektarë ullinj. Në operacion edhe dy helikopterë

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Në operacion

Një zjarr i përmasave të mëdha ka rënë mesditën e sotme në afërsi të fshatit Hekal, pranë vendit të quajtur “ Qafa e Vidhit”.

Flakët të favorizuara nga era e fortë janë përhapur me shpejtësi në një sipërfaqe mbi 10 hektarë me ullishte dhe shkurre.

Në vendngjarje kanë shkuar menjëherë 6 mjete zjarrfikëse, të Ballshit, Patosit, Roskovecit e Albpetrolit, të cilat kanë bërë të mundur neutralizimin e flakëve.

Ndërkohë një vatër zjarri është aktivizuar në fshatrat Kostar dhe Mesopotam, në Bashkinë e Finiqit.

Për të përballuar situatën, janë angazhuar dy helikopterë që po hedhën ujë mbi vatrat e zjarrit.

Forcat zjarrfikëse dhe ekipet e emergjencave civile vazhdojnë operacionet në terren për të parandaluar përhapjen e flakëve drejt zonave të banuara.

Autoritetet lokale dhe shërbimet e emergjencës mbeten në gatishmëri të plotë.

Situata po monitorohet nga afër, ndërsa banorët e zonës këshillohen të jenë të vëmendshëm dhe të ndjekin udhëzimet e forcave të specializuara.

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