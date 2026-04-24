Zjarri te pallati pranë QSUT, Prokuroria merr në pyetje fëmijët që shfaqet në kamerat e sigurisë
Disa fëmijë që duken në pamjet filmike në momentet e para të përhapjes së flakëve të zjarrit tek pallati pranë Farmacisë 10 janë pyetur nga Prokuroria e Tiranës mbi rrethanat e ngjarjes.
Prokurori ka urdhëruar pyetjen e tyre në prezencë të psikologëve dhe prindërve ku mësohet se kanë deklaruar se veprimet e tyre kanë qenë të paqëllimshme.
Mbetjet që morën flakë ndodheshin pranë një karroce sipas tyre dhe nuk e kanë menduar që mund të sillnin një rrezik të tillë. Në pyetje janë marrë edhe disa shtetas të tjerë që kanë konstatuar të parët ngjarjen si persona që kanë dijeni ku kanë dhënë shpjegimet e tyre
Nga këqyrja e kamerave të sigurisë fëmijët shfaqen duke hedhur mbeturina në një karrocë, që mendohet të ketë qenë vatra e zjarrit që përhapi flakët në fasadën e objektit 12 katesh.
Katër të arrestuarit për zjarrin në pallatin 12 katësh u lanë me masën “detyrim paraqitje”, nga gjykata e tiranës konkretisht: inxhinieri i kompanisë Enver Ademi, kontraktori që ka bërë fasadën Altin Furtuna, menaxherja e marketit, Razie Sula, si dhe administratori i pallatit Agron Cara.
Sipas pamjeve rreth orës 16:30 të së martës, së 14 prillit një fëmijë shihet duke luajtur në pjesën e pasme të marketit, në katin e parë të pallatit.
Pranë fasadës ndodheshin kartona të grumbulluar, e teksa nuk dallohet qartë momenti i ndezjes së zjarrit, një nga të miturit miturit qëndron për disa sekonda pranë tyre. Rreth gjashtë minuta pasi ai largohet, në zonë nis të dalë tym.
Flakët u përhapën me shpejtësi, duke u aktivizuar fillimisht në ambientet e marketit dhe më pas duke përfshirë të gjithë fasadën e pallatit, çka solli dëme të mëdha materiale dhe panik tek banorët.
Organi hetues është duke kryer edhe veprime të tjera sa i takon zbatimit të projektit për ndërtimin e pallatit dhe materialeve të përdorura si dhe për masat e sigurisë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.