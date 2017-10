Energjia dhe Infrastruktura – Çfarë përmban plani i 100 ditëve të para

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjetikës Damian Gjiknuri ka paraqitur në Asmablenë Kombëtare të Partisë Socialiste 5 shtyllat në kuadër të planit të 100 ditëve të para të punës. Brenda Këtyre katër viteve , Gjiknuri paralajmëroi se do të bëhen investime në energjitikë dhe në shumë akse rrugore.

Siguria rrugore

Gjiknuri tha se siguria rrugore do të jetë prioriteti kryesor dhe në mbështetje të saj ka nisur edhe operacioni për heqjen e çdo strukturën apo tabele e cila rrezikon jetën e njerëzve. Sipas tij, investimet e tjera do të përfshijnë gjithashtu ndriçimin dhe sinjalistikën rrugore.

Shërmbimet e transportit

Ministri Gjiknuri paralajmëroi se do të nisë një reformë e thellë ku do të përqëndrohe kryesisht në elementë të licencimit, linjave ndër urbane dhe ndërqytetëse.

Infrastruktura rrugore

Duke theksuar problematikat infrastrukturore me të cilat qytetarët po përballen, Gjiknuri dha lajmin e mirë për tenderët që do të hapen për By pasin e Fierit dhe të Vlorës. Po ashtu, ai shtoi më tej se do të përfundojë lidhja e kontratës për fituesin e Rrugës së Arbrit, duke bërë të mundur realizimin e këtij projekti madhor. Përveç këtyre, Unaza e Teg-ut do të mund të lidhet me pjesën tjetër të unazës e cila ka përfunduar.

Projektet prioritare për ndërtimin e rrugëve në 4 vitet e ardhshme

Për sa u përket akseve në të cilat do të investohet në këto 4 vite, Gjiknuri tha në fjalën e tij se prioritare do të jenë akset kryesore kombëtare : Thuman, Kashar, Rrogozhinë. Poashtu, do të bëhet një shkurtim i distancave që lidh Tiranën me Vlorën dhe jugun e Shqipërisë.

Lidhur me burimet financiare të cilat do të mund të përdoren për realizimin e këtyre projekteve, ai tha se do të fillimisht do të mbështetemi te buxheti që shteti ka në dispozicion dhe po ashtu te partneriteti publik dhe privat.

Sektori elektroenergjitik

Prioritet në sektorin energjetik do të jetë siguria e furnizimit, e cila sipas Gjiknurit duhet parë në dy drejtime.

Në drejtimin e diversifikimit ku do të bëhet i mundur modeli i Teci-t të Vlorës për të gjetur partnerë privatë. Diversiteti në fusha të tjera të energjitikës.

Gjithashtu, shtoi se do të bëhen investime në stacionin e Orikumit, Vlorës, në të gjtihë jugun. Për sa i përket unazës së Tiranës, do të lidhet kontrata në këto 100 ditë për të vazhduar me furnizim të energjisë, pavarësisht kushteve të vështira.