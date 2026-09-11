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Bota

11 shtatori, Trump në Pentagon: Nuk do ta harrojmë kurrë

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Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, mori pjesë në ngjarjet përkujtimore për 25-vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit në Pentagon.

Donald Trump dhe Melania Trump dëgjuan leximin e emrave të 184 personave të vrarë në Pentagon atë ditë, në fillim të ceremonisë.

Më herët, në agim dhe në shi të rrëmbyeshëm, Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth dhe oficerë të lartë ushtarakë qëndruan jashtë ndërtesës dhe panë shpalosjen e një flamuri të madh amerikan në anën që ishte goditur nga njëri prej avionëve një çerek shekulli më parë.

Gjatë pranisë së tij sot në Pentagon, Trump tha: “Sot, ne rinovojmë betimin e shenjtë që bëmë për herë të parë në emrin e tyre 25 vjet më parë. Ne nuk do ta harrojmë kurrë. Pikërisht për këtë po luftojmë sot. Ne nuk kemi zgjidhje tjetër”.

Është viti i dytë radhazi që Trump e ka përkujtuar përvjetorin në Pentagon. Presidenti, i cili është me origjinë nga Nju Jorku, mori pjesë për herë të fundit në ceremoninë në Ground Zero në vitin 2024.

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