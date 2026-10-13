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Film

«14th» i Ava DuVernay merr ovacion të rrallë në Festivalin e Londrës — regjisorja tregon si lindi dokumentari

Dokumentari i ri i Ava DuVernay për Amendamentin e 14-të u shfaq si prezantim special në Festivalin e Filmit në Londër dhe mori një ovacion të gjatë në këmbë, ndërsa regjisorja rrëfeu se ideja i lindi në verën e vitit 2024.

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Ava DuVernay e vazhdoi të hënën në mbrëmje në Londër prezantimin e dokumentarit të saj të ri «14th», i shfaqur si Prezantimi Special i Dokumentarit në Festivalin e Filmit në Londër, siç njofton Deadline. Filmi, i realizuar për Netflix, mbërriti në kryeqytetin britanik vetëm pak ditë pas debutimit të tij më 9 tetor në Festivalin e Filmit të Nju Jorkut, ku kishte mbyllur edicionin si filmi i natës përmbyllëse.

Pritja në Londër ishte jashtëzakonisht e ngrohtë: DuVernay dhe producentët Tammy Garnes e Paul Garnes u pritën me një ovacion të gjatë në këmbë kur dolën në skenë për bisedën pas shfaqjes, të moderuar nga programuesja e BFI-së, Grace Barber-Plentie — një reagim që, siç theksohet në raportim, ndodh rrallë në këtë festival, ku publiku është pasionant por zakonisht i përmbajtur. Regjisorja tha se kishte udhëtuar drejt e në Londër për të parë se si idetë e filmit do të ndiheshin në një vend tjetër.

DuVernay rrëfeu se nuk kishte pasur ndërmend t’i kthehej Kushtetutës amerikane pas dokumentarit të vlerësuar «13th», i cili dhjetë vjet më parë trajtoi Amendamentin e 13-të dhe fitoi çmimin Emmy. Ideja për filmin e ri i lindi në verën e vitit 2024, gjatë fushatës për mandatin e dytë presidencial, kur dëgjoi të flitej për sfidimin e shtetësisë nga lindja — një e drejtë që buron pikërisht nga Amendamenti i 14-të — dhe vendosi të hetonte historinë dhe parimet e tij.

Dokumentari, që zgjat pak më shumë se 100 minuta, ndjek një vijë nga epoka e Rikonstruksionit pas Luftës Civile deri në ditët e sotme dhe shqyrton parimet themelore të amendamentit: shtetësinë nga lindja, procesin e rregullt ligjor, mbrojtjen e barabartë para ligjit dhe ndalimin e kryengritjes për drejtuesit e shtetit. Mes zërave të intervistuar janë kongresistja Alexandria Ocasio-Cortez, aktivistja Stacey Abrams dhe juristi Bryan Stevenson, por edhe figura nga krahu tjetër politik; ekipi tregoi se kishte kontaktuar më shumë se 300 persona të konsideruar republikanë ose mbështetës të lëvizjes MAGA, prej të cilëve vetëm katër pranuan të merrnin pjesë.

Producentja Tammy Garnes tha se gjatë xhirimeve, pothuajse çdo ditë dokumentonin një ngjarje në Shtetet e Bashkuara që lidhej me Amendamentin e 14-të, ndaj filmi u formësua organikisht, ndërsa lajmet vinin në kohë reale. Pas Nju Jorkut dhe Londrës, «14th» e vazhdon rrugëtimin festivalor si një nga dokumentarët më të diskutuar të sezonit, një dekadë pas suksesit të «13th».

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