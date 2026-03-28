20 ushtarë amerikanë të plagosur në Arabinë Saudite, Huthët i shpallin luftë Izraelit
Rreth njëzet ushtarë amerikanë u plagosën në bastisjen ndaj një baze amerikane në Arabinë Saudite.
Të plagosurit pësuan lëndime në kokë. Raportoi New York Times, duke cituar një zyrtar amerikan, i cili tha se numri i të lënduarve mund të rritet.
Të paktën dy ushtarë pësuan lëndime serioze pas sulmit iranian, i cili dëmtoi gjithashtu dy avionë, përfshirë një aeroplan që po furnizohej me karburant.
Huthët kanë hyrë në konfliktin e Lindjes së Mesme për herë të parë që nga sulmi SHBA-Izrael ndaj Republikës Islamike të Iranit: grupi rebel jemenas i mbështetur nga Teherani qëlloi një raketë drejt Izraelit gjatë natës në Palestinën e pushtuar.
Në frontin diplomatik, priten bisedime nesër në Islamabad të Pakistanit, ndërsa përgatitet të presë bisedime me zyrtarë nga Arabia Saudite, Turqia dhe Egjipti që synojnë t’i japin fund luftës.
Pakistani nuk ka specifikuar nëse zyrtarët amerikanë apo iranianë do të jenë të përfshirë.
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif foli me presidentin iranian Masoud Pezeshkian, me të cilin zhvilloi “diskutime të gjera”.
Sipas Sekretarit të Shtetit Marco Rubio, Shtetet e Bashkuara presin që lufta të përfundojë brenda javësh, jo muajsh, ndërsa fluksi i trupave amerikane në rajon vazhdon.
Të paktën 3,500 marinsat amerikanë në anijet amfibe të Marinës Amerikane janë vendosur në Lindjen e Mesme nga Azia, së bashku me 2,000 parashutistë të tjerë nga Divizioni Ajror.
Izraeli kreu sulme ajrore në agim në disa qytete jugore në Liban. IDF lëshoi një urdhër të ri evakuimi për banorët e disa fshatrave pranë qytetit të Tiros. Të paktën tre gazetarë u vranë në një sulm: dy prej tyre, sipas IDF, ishin të lidhur me Hezbollahun.
18:44, 28 Mars
