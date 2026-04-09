☁️
Tiranë 14°C · Vranët 09 April 2026
S&P 500 6,820 ▲0.55%
DOW 48,153 ▲0.51%
NASDAQ 22,794 ▲0.7%
NAFTA 98.35 ▲4.17%
ARI 4,822 ▲0.93%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166 EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166
₿ CRYPTO
BTC $72,169 ▲ +1.15% ETH $2,215 ▼ -0.12% XRP $1.3560 ▼ -0.07% SOL $83.7700 ▲ +0.52%
09 Apr 2026
Breaking
Nekrofili dhe e shoqja Macron kërkon respektim të plotë të armëpushimit pas sulmeve në Liban Djali i shahut të fundit kërkon ndryshim politik në Iran Nafta më e lirë i çon qytetarët e Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut për karburant Funerali i gazetarit Mohammed Wishah në Gaza, rritet bilanci tragjik i gazetarëve të vrarë
Menu
Kosova

27 vjet nga Beteja e Koshares

Sot shënohet 27 vjetori i Betejës së Koshares, një prej betejave më të rëndësishme dhe më të suksesshme të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës gjatë luftës së Kosovës.

· 1 min lexim

Më datën 9 prill 1999, në kuadër të operacionit “Shigjeta”, Brigada 138 e UÇK-së në krye me komandantin Agim Ramadani luftoi me ushtrinë okupatore serbe për të thyer kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Përveç marrjes së kontrollit të kufirit, Beteja e Koshares kishte rëndësi strategjike të veçantë në krijimin e një rrjeti të qëndrueshëm të mbështetjes dhe logjistikës për UÇK-në.

Kjo betejë ishte e ashpër dhe e përgjakshme, por UÇK-ja arriti të fitojë betejën duke dëshmuar vendosmëri dhe guxim në front. Si pasojë, kjo betejë u bë motiv për rritjen e numrit të vullnetarëve që u bashkuan me radhët e UÇK-së për të luftuar për lirinë e vendit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

