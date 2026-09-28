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Bota

3 policë qëllohen për vdekje në Pakistanin veriperëndimor, plagosen 2 kalimtarë

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Militantët vranë të paktën tre pjesëtarë të policisë rrugore në një pritë në veriperëndim të Pakistanit të hënën, tha Ministria e Brendshme.

Incidenti ndodhi në distriktin Tank të provincës Khyber Pakhtunkhwa, e cila është përballur me një valë të re sulmesh militante në muajt e fundit.

Nga të shtënat u plagosën edhe dy kalimtarë të rastësishëm, të cilët u dërguan në spital. Nuk pati asnjë pretendim të menjëhershëm për përgjegjësinë për sulmin.

Militantët e lidhur me Tehreek-e-Taliban Pakistan kanë kohë që synojnë forcat e sigurisë në rajon, i cili kufizohet me Afganistanin fqinj.

Khyber Pakhtunkhwa regjistroi 54 sulme terroriste muajin e kaluar, një rritje prej 50% krahasuar me korrikun, sipas të dhënave mujore të përpiluara nga Instituti Pakistanez për Studime të Konfliktit dhe Sigurisë, një organizatë kërkimore me seli në Islamabad.

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